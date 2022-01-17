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Güncel

Ailesi ihbar etti! 91 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Bolu'da, ailesinin haber alamadığı 91 yaşındaki Emine Sıkıcıoğlu yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA17 Ocak 2022 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:52
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Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Emine Sıkıcıoğlu'ndan (91) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Sıkıcıoğlu'nun ailesiyle birlikte yalnız yaşayan kadının evine girdi. Hareketsiz şekilde yerde yatar halde bulunan Emine Sıkıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıcıoğlu'nun cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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