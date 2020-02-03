İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9852
  • EURO
    6,6274
  • ALTIN
    303.087
  • BIST100
    119471
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan traktöründe ölü bulundu
Güncel

Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan traktöründe ölü bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kayıp çiftçinin cansız bedeni, takla atan traktörünün altında bulundu.

IHA03.02.2020  10:54 - Güncelleme: 03.02.2020  10:54

Küçük Sanayi Sitesi Açmalar Mevkisi’nde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, hayvancılık yapan Halil Türkmen (55) 16 TM 828 plakalı traktörü ile çiftlik evinden çıkıp sanayi sitesindeki bir arkadaşının yanına gitti. Saat 16.30 gibi sanayiden ayrıldığı belirlenen Halil Türkmen’den ailesi ertesi gün sabaha kadar haber alamayınca aramaya çıktı.

Halil Türkmen’in traktörünü çiftlik evi yolunda şarampole devrilmiş halde gören yakınları talihsiz adamın da traktörün altında kaldığını fark etti. Olay yerine gelen 112 ekipleri ve jandarma 3 çocuk babası Halil Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmen’in ölüm haberini alan çocukları ve diğer yakınları olay yerine akın ederken, traktör altında sıkışan ceset; traktörün vinçle kaldırılmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze Orhangazi Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Halil Türkmen’in sanayiden akşam saatlerinde dönerken kaza yaptığı ve gece boyunca traktörü kimsenin fark etmemesinden dolayı da traktöre sabah ulaşılabildiği belirlendi.

Alevi köylerine yardım yapılmadığı iddialarına Bakan Soylu'dan sert tepki

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım
Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'
'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.