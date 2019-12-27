Ailesinden ‘helallik’ istedi, hastanede can verdi

DHA 27.12.2019 12:58 - Güncelleme: 27.12.2019 12:58



Yakınlarından 'helallik’ isteyen Oğuz, sağlık ekiplerinin ay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Oğuz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ol Yakınlarından 'helallik’ isteyen Oğuz, sağlık ekiplerinin

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 256 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kalp hastası olduğu belirtilen Ahmet Oğuz, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Oğuz’un kalbini tuttuğunu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Gelen sağlık ekipleri apartmana gireceği sırada yakınlarının yardımıyla aşağıya inmeye çalışan Ahmet Oğuz, bir anda yere yığıldı.