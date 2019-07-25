Van'da ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu
Van'da, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, ailesi tarafından ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmasını sağlamak için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ailesi tarafından ikna edilen bir teröristin, 24 Temmuz'da Şırnak-Silopi Sınır Hudut Kapısından alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, böylece üç günde 5 terörist teslim oldu.
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