Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmasını sağlamak için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ailesi tarafından ikna edilen bir teröristin, 24 Temmuz'da Şırnak-Silopi Sınır Hudut Kapısından alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, böylece üç günde 5 terörist teslim oldu.