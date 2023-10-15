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  • Ailesiyle tartıştı binayı ateşe verdi! Alkollü şahısın yaktığı binada 19 kişi mahsur kaldı
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Ailesiyle tartıştı binayı ateşe verdi! Alkollü şahısın yaktığı binada 19 kişi mahsur kaldı

Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu alkollü şahıs ailesiyle tartışınca oturduğu evi yaktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Öte yandan oturduğu evi yakıp kayıplara karışan şahıs hakkında arama çalışmaları sürüyor.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 09:32 - Güncelleme:
Ailesiyle tartıştı binayı ateşe verdi! Alkollü şahısın yaktığı binada 19 kişi mahsur kaldı
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Yangın Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1118 sokakta 7.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu alkollü şahıs ailesiyle tartıştığı için oturduğu evi yaktı. Kısa sürede büyüyen dumanlar binayı sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 13 kişi ise ayakta tedavi edildi. Öte yandan oturduğu evi yakıp kayıplara karışan şahıs hakkında arama çalışmaları sürüyor.

Yangını ailesiyle tartışan birinin çıkardığını söyleyen bina sakini "Bu binada oturuyorum. Bir aile tartışıyormuş galiba çocuk kazayla yapmış. Çocuk kendi yakmış evi. Biz de mahsur kaldık. İnsanlar ölümden döndü" dedi.

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