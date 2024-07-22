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Ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi! Açıklaması 'pes' dedirtti

Bursa'da, ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe veren Filiz Ş. (48),' 'Canım istediği için yaktım, yine yakacağım' dedi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürülen yangında ev zarar gördü.

DHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi! Açıklaması 'pes' dedirtti
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Olay, saat 04.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Eren Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Bir süredir ailesiyle birlikte yaşayan Filiz Ş., kaldıkları evi ateşe verdi. Daireden duman geldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürdü.

Ailesiyle birlikte kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Filiz Ş., 'Canım istediği için evi yaktım, yine bir daha yakacağım. Canım böyle istiyor' dedi. Filiz Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Evde zarar yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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