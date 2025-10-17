İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0131
  • EURO
    49,0784
  • ALTIN
    5729.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AJet filosunu güçlendirmeye devam ediyor! 5. uçak İstanbul'a geldi
Güncel

AJet filosunu güçlendirmeye devam ediyor! 5. uçak İstanbul'a geldi

AJet'in TC-OHE kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi fabrika çıkışlı 5. yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

AA17 Ekim 2025 Cuma 23:44 - Güncelleme:
AJet filosunu güçlendirmeye devam ediyor! 5. uçak İstanbul'a geldi
ABONE OL

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, filosunu yeni nesil uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor. ABD'den 13 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelen yeni uçak hangara alındı.

Kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından uçak, tarifeli seferlere başlayacak.

AJet'in genç filo yapılanması kapsamında, geçen aylarda TC-OHA, TC-OHB, TC-OHC ve TC-OHD tescilli uçakların filoya katılımıyla başlayan süreç, TC-OHE kuyruk tescilli uçağının İstanbul'a gelmesiyle devam ediyor. 19 Ekim Pazar günü ise TC-OHF kuyruk tescilli uçağın İstanbul'da olması planlanıyor.

AJet, bu yılın sonuna kadar 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX tipi uçağı filosuna katmayı planlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.