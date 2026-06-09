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AJet'ten Bodrum'a indirimli bilet kampanyası

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, gözde turizm destinasyonlarından Bodrum'a indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet'in yaz boyu Bodrum'a direkhttps://www.trthaber.com/haber/ekonomi/ajetin-sabiha-gokcen-havalimanindan-sama-ilk-ucusu-tamamlandi-912547.htmlt uçuş başlattığı yurt içi 5 kent ile Bodrum-Lefkoşa biletleri yüzde 25 indirimle satışa sunuldu.

IHA9 Haziran 2026 Salı 13:43 - Güncelleme:
AJet'ten Bodrum'a indirimli bilet kampanyası
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Yaz tatili seyahatini misafirleri için daha hızlı ve konforlu hale getiren AJet; Çukurova, Trabzon, Gaziantep, Kayseri, Samsun ve Lefkoşa'dan Bodrum'a direkt seferlere başladı. Öte yandan AJet, bu 6 noktadan Bodrum'a yapılacak karşılıklı seferler için indirimli bilet kampanyası hazırladı.

AJet'in indirimli biletleri, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00'den 10 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 26 Haziran-24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Koltuk seçimi yüzde 25 indirimli

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet'in indirimli bilet kampanyasında tüm koltuk seçimleri de yüzde 25 indirimli olacak. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

  • AJet Bilet Kampanyası
  • Bodrum İndirimli Bilet
  • Yaz Uçuşları

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