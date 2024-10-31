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AJet'ten KKTC uçuşlarında indirimli bilet kampanyası

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirilecek uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
AJet'ten KKTC uçuşlarında indirimli bilet kampanyası
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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket KKTC uçuşlarında indirimli tarife hazırladı. Bugün satışına başlanan indirimli biletler, 31 Aralık 2024'e kadar olan uçuşlarda geçerli olacak.

Kampanya kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Lefkoşa Ercan Havalimanı'na tek yön direkt uçuşlarda "basic" biletler 799 liradan satışa sunuldu.

Lefkoşa Ercan Havalimanı'ndan, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yapılacak uçuşlarda ise "basic" biletler 999 liradan alınabilecek.

Kampanya kapsamında 60 bin bilet satışa sunuldu.

  • AJet
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