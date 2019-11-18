OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK

Hassasiyetle takip edildi, tedbirler alındı. Orada ihmali görülen okul müdürü ve okul yardımcısı görevden alındı.

ABD ZİYARETİ

Başban Erdoğan'ın ABD temasında yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar önemli olduğu bu olduğu anlaşıldı.

FETÖ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin ne kadar tehlikeli olduğu tekrar hatırlatıldı.