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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.' dedi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası yaptığı açıklamda "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
RUMLARA BAYRAK YAKMA TEPKİSİ
 
Bu hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyet.
 
AVRUPA'DA CAMİLERE SALDIRILAR
 
İslam düşmanlığı ideolojisine sahip bir organizasyon tarafından yapılan bu eylem bütün insanlığa karşı yapılmış bir eylemdir. Norveç makamlarından gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı.
 
 
OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK
 
Hassasiyetle takip edildi, tedbirler alındı. Orada ihmali görülen okul müdürü ve okul yardımcısı görevden alındı.
 
ABD ZİYARETİ
 
Başban Erdoğan'ın ABD temasında yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar önemli olduğu bu olduğu anlaşıldı.
 
FETÖ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin ne kadar tehlikeli olduğu tekrar hatırlatıldı.
 
 

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

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