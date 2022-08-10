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Güncel

AK Parti 21. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

AK Parti 21. kuruluş yıl dönümü programı 'Bir Olduk 21 Olduk' teması ile düzenlenecek.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
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AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünün sade bir program ile 15 Ağustos'ta ATO Congresium'da yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek programda, parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak.

Program için yaklaşık 3 bin kişilik bir davetli listesi hazırlandı.

Etkinlikte, kuruluş yıl dönümüne özel AK Parti'nin 21 yıllık iktidarındaki icraatlarını konu alan kısa film gösterilecek.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 81 il başkanı ile Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelmesi bekleniyor.

  • AK Parti
  • Bir Olduk 21 Olduk
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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