İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2022 Perşembe / 11 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5815
  • EURO
    18,4388
  • ALTIN
    1024.93
  • BIST100
    3535.92
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti, Anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
Güncel

AK Parti, Anayasa değişikliği çalışmalarına başladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın verdiği talimat sonrası Mevzuat Genel Müdürlüğü, başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliği ile ilgili kanun teklifinin teknik çalışmalarına başladı.

6 Ekim 2022 Perşembe 11:52 - Güncelleme:
AK Parti, Anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğüne talimat verdi. Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri talimat sonrası teknik çalışmalara başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Bakan Bozdağ tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması, teklifin daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.