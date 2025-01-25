AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, mazbatasını alarak göreve başladı

Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen mazbata törenine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve teşkilat mensupları katıldı.

Mazbatasını aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Özcan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bolu ve Sivas'ta meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Özcan, gözünü hedeflerinden, gönlünü ise halktan ayırmadan, Cumhuriyeti'in yeni yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmek için çalışacaklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim davamız sadece bugünün değil, yarının da davasıdır. Bizler asla pes etmeyiz, yorulmayız, yılmayız. Hepimiz, küllerinden doğan birer Zümrüd-ü ankayız. Buna, üye sayısını 1 milyona getiren, sadece bir yılda 156 bin üye yapan teşkilatımız şahittir. Bu yolda Ankara için daha fazla çalışacak, daha çok emek verecek ve şehrimizin hak ettiği hizmetleri alması adına, yeniden AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak için söz vererek özveriyle yolumuza devam edeceğiz."