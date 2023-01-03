AK Parti Ankara İl Başkanlığı geçen yıl 127 binin üzerinde yeni üyeyi partiye kazandırdı

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 2022'de başkentte 127 bin 103 yeni üye kaydı oluşturulduğu belirtilerek, partinin Ankara teşkilatının bu rakamla teşkilatlar içerisinde Türkiye birincisi olduğu vurgulandı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yeni üyelerin kendilerine güvendiğini ve kendileriyle yol yürüdüğünü belirterek, "AK Parti'nin gücüne, projelerine ve hayallerine inanan tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, sahada ailemizi büyüten dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Türkiye birincisi Ankara teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.