AK Parti Ankara İl Başkanlığı'dan İsrail'e tepki! Özcan: Dünyayı yönettiklerini sananlar aldanıyorlar

Özcan ve partililer, Filistinlilere destek amacıyla Büyükelçilik konutu önünde bir araya geldi.



Grup adına açıklama yapan Özcan, İsrail'in Gazze'de bebekleri, kadınları, yaşlıları ve engellileri acımasızca katlettiğini söyledi.

Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bir insanlık vahşetine, soykırıma tanık olduklarını belirten Özcan, "Allah'a teslim olan ümidini kaybetmez. Gazzeli kardeşlerimiz ümitlerini kaybetmiyor, bizler ümitlerimizi kaybetmiyoruz, elbet Allah nurunu tamamlayacak ve bugün bebekleri katledenler gün gelecek yok olup gidecek." diye konuştu.

Hakkın tarafında durmayanların bunun hesabını veremeyeceğini, katliama sesini çıkarmayanların geç kalmış olacağını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Dünyayı yönettiklerini sananlar da aldanmaktadır. Çünkü inanan bilir ki, kainatı Allah idare eder. Allah ne dilerse o olur. Nasıl dilerse o şekilde olur. Bugün Gazzeli çocuklar Allah'a teslim olmuş, ölümden korkmadan haklı davaları için şehit oluyor. Batılı çocuklar akranlarıyla oyun oynarken Gazzeli çocuklar bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. Bugün burada yaşanan bu insanlık dramına bir kez daha dikkati çekmek istedik. Bebek katillerine Ankara'dan söyleyeceğimiz son söz şu, gelin vazgeçin bu soykırımdan. Yıllarca soykırım mağduriyetiyle dünyayı aldatanlar şimdi daha beterini yapıyor, gelin hep beraber bu vahşete dur diyelim."

Açıklamanın ardından grup, Büyükelçilik konutu önüne, kanlı oyuncak bebekler ve çocuk giysileri bulunan beşiği bıraktı.