AK Parti Ankara teşkilatından ''Evim Evindir'' projesi

Proje kapsamında il başkanlığında 20 gönüllü teşkilat mensubunun görev yaptığı çağrı merkezi oluşturuldu. Çağrı merkezi, afet bölgelerinde evleri yıkılarak sokakta kalan vatandaşlar ile onları evlerinde misafir edecek hayırseverler arasındaki koordinasyonu sağlıyor.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ebru Kurban Yaldız, AA muhabirine, afetin 3'üncü gününde başlattıkları "Evim Evindir" projesi hakkında bilgi verdi.

Projeyi başlatmalarından itibaren hem depremzedeler hem de hayırseverlerden toplam 200 çağrı aldıklarını kaydeden Yaldız, Kahramankazan ilçesinde pilot olarak başlattıkları çalışmaya gelen yoğun talep nedeniyle Ankara'da bulunan 25 ilçe teşkilatlarına projeyi yaydıklarını söyledi.

Yaldız, ana kademe, kadın ve gençlik kollarındaki tüm kadrolarıyla eşzamanlı seferber olduklarını belirterek, kendi teşkilat bünyelerinde başlattıkları bu projeyi tüm Ankara'ya kazandırdıklarını aktardı.

Aldıkları yoğun başvurulardan sonra çok sayıda depremzedeye sıcak yuva açtıklarını ifade eden Yaldız, şunları kaydetti:

"Ankaramızın hayırseverlerinin bize ulaşarak 'Bizler depremzedeleri evimizde misafir etmek isteriz', 'Benim burada kiralık evim var, bunu size 3 ay tahsis edebilirim' gibi mağdur vatandaşlarımıza çok büyük desteğini gördük. Bunun artarak devam edeceğini görüyoruz. Bu afet dolayısıyla bölgede büyük sıkıntılar yaşandı. Depremde evi yıkılarak mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza öncelikle yardım tırlarımızla başlayan projemizi sonraki etapta 'Evim Evindir' projesine dönüştürdük."

Yaldız, projeye emlakçı odalarının da dahil olmak istediklerini aktardı.