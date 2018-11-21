AK Parti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
AK Parti Antalya İl Başkanı: Yerel seçimde Antalya Büyükşehir adayımız mevcut başkan Menderes Türel olacak
- DHA
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.
Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.
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