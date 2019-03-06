AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur projelerini açıkladı

Ak Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Cem Karaca Kültür Merkezi’nde basın mensupları ve Bakırköy halkıyla bir araya geldi. 30 yıldan uzun süredir Bakırköy’de yaşadığını ve ilçenin tüm ihtiyaçlarını bildiğini söyleyen Umur, eğitim, kültür, sanat ve spor yatırımları, otopark çözümleri ve yeşil alan çalışmaları gibi birçok konuya değindi.

Bakırköy’ün yıllardır hizmete aç olduğunu vurgulayan Umur, gerçekleştireceği projelerle ilçenin çehresini değiştireceğini söyledi. Konuşmasına ilçenin başlıca problemleri olan kentleşme, altyapı ve otopark sorunlarına değinerek başlayan Umur, bu sorunları hiçbir vatandaşı mağdur etmeden ortak akıl ile çözümler getireceklerini anlattı.

“YEPYENİ BİR ŞEHİRCİLİK HAMLESİ BAŞLATACAĞIZ”

Depreme dayanıklı bir kentleşme modeli uygulayacaklarını açıklayan Umur, “Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak yepyeni bir şehircilik hamlesini başlatacağız” dedi. Ayrıca meydanlar ve caddelerin altlarına kuracakları katlı veya mekanik otopark sistemleri ile araçların kaldırımları işgal etmesi ve otopark sorunlarını temelden çözeceklerini söyledi.

“BAKIRKÖY’ÜN %25’İ YEŞİL ALAN OLACAK”

“Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak olan Millet Bahçesi, Florya Atatürk Ormanı ve Millet Parkları projelerimizle Bakırköy’ün %25’ini yeşil alan haline getireceğiz” diyen Umur, Millet Parklarında düzenli olarak vatandaşlarla bir araya gelerek samimi bir ortamda istek ve şikâyetlerini dinleyeceklerini söyledi.

“Bu alanlarda açık hava sinemaları, hayvanlar için özel gezinti alanları, ailelerin güvenle vakit geçirebileceği piknik alanları gibi birçok çalışmamız olacak” diyen Umur ayrıca belediyeye ait araçları kademeli olarak elektrikli araçlarla değiştireceklerini ve ilçede şarj istasyonlarını yaygınlaştırarak karbon salınımını minimum seviyeye indireceklerini açıkladı.

“BAKIRKÖY ÜNİVERSİTESİ’Nİ AÇACAĞIZ”

İlçede her kesim için projeleri olduğunu söyleyen Umur, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için de birçok projeyi hayata geçireceğiz” dedi. Bakırköy Üniversitesi’ni açarak eğitim alanında büyük bir atılım yapmayı planladıklarını açıklayan Umur, ayrıca ilçedeki başarılı öğrencilere yurt dışı eğitimleri için bizzat destek olacaklarını söyledi.

“BAKIRKÖY KÜLTÜR-SANAT VE BİLİMİN MERKEZİ OLACAK”

6-24 yaş arasındaki gençlere her ay 1 sinema veya tiyatro biletini hediye ederek kültür-sanat etkinliklerine katılmayı teşvik edeceklerini belirten Umur, ayrıca Paris ve Tokyo’dan sonra dünyada 3. olacak Dijital Sanat Müzesi’ni ve Yapay Zekâ Araştırma Merkezi’ni Bakırköy’e kazandırarak ilçeyi kültür, sanat ve bilimin merkezi haline getireceklerini söyledi.