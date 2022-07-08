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AK Parti Başkanvekili Yıldırım güvenlik güçleriyle bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 22:37 - Güncelleme:
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Yıldırım, Kemah ilçesindeki Çarşı Meydanı'nda yatırımları tamamlanan kamu projelerinin toplu açılış töreninin ardından tarihi Gülabibey Camisi'nde cuma namazını kıldı, esnaf ziyaretinde bulundu.

Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki uygulama noktasına gelen Yıldırım, güvenlik kuvvetlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Binali Yıldırım, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

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