Ak Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi Ankara İstanbul İzmir belediye başkan adayları kimlerdir

Ak Parti belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı? Belediye başkan adayları il il isim listesi ne zaman açıklanacak? İstanbul Ankara İzmir Ak Parti belediye başkan adayları belli oldu mu? Sakarya belediye başkan adayları açıklandı mı? Ümraniye Ordu Kahramanmaraş Tekirdağ Konya belediye başkan adayları isim listesinde kim var? Kimler belediye başkan adayı olabilir? Belediye başkan adayı nasıl olunur? soruların yanıtları ve yurt geneli Ak Parti yerel seçim il ilçe belediye başkan adayları araştırılan konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre; Numan Kurtulmuş, İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu açıkladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok şehirde belediye başkan adaylarının belli olduğunu söyledi. Kurtulmuş, 'Siyasi etik gereği söylememiz doğru olmaz. Bunun ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir' dedi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı. İşte Ak Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti 6. Büyük Kongresini 12 Ağustos’da gerçekleştirmişti. Kongrede yerel seçimlere götürecek AK Parti’nin A takımı da belirlenmişti. Yerel seçimler tarihinde yapılırsa Mart 2019’da yapılacak.

TRT Haber’de açıklamalar yapan Kurtulmuş şunları söyledi:



ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ



"Bugün görüşmede, görüşmenin serine göre yerel seçimde işbirliği imkanı nasıl olabilir? Nasıl yapılabilir? Her iki liderin ele alacağı konulardan birisidir. Eğer hakikaten yerel seçimde işbirliği imkanı ortaya çıkarsa bunun detayları konuşulur. Ve sürdürülmeye çalışılır. Sonuçta her iki partinin de milletin de lehine bir sonuç çıkacağını ümit ediyorum.







YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK



Resmi seçim sürecinin başlamasına çok vakit var. Ama sonuçta adaylar belirlendikçe bunlar da kamuoyu ile paylaşılır. İşbirliği imkanı var mı, varsa teknik detayları nelerdir? Bununla ilgili de çalışmaya ihtiyaç var. Her iki partinin yöneticileri olarak bunu dile getirdik. Genel seçimde işbirliği yapmak kolaydı. Yerel seçimde işbirliği yapma imkanının daha zor olduğu zaten biliniyor. Bu zorluklar nasıl aşılabilir? Konuşmanın ana eksenini oluşturacak konu bu olur.



'İSTANBUL, ANKARA ADAYLARIMIZ BELLİ OLDU'

Seçim strateji heyetini sürdürüyoruz. Her hafta bu toplantıyı sürdürüyoruz. Bugün de bu toplantıyı akşam saatlerinde yapacağız. Biz süreci zaten yürütüyoruz. Bu hafta içerisinde kampanya ile ilgili ilk hazırlığı da yapmış olacağız.



Adayların tespiti meselesinde büyük mesafe alındı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere adaylar belli oldu. Siyasi etik gereği bizim bunu söylememiz, kulislere sızdırmamız doğru olmaz. Bunun nasıl, ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir. Bu hafta sonu ilan edilebilir.

Ak Parti'nin Antalya adayını açıkladı

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olacağını açıkladı.



AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.



AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise yeniden Menderes Türel olacağını, kanaatlerinin bu yönde olduğunu belirten Taş, "Adayımızın Menderes Türel olacak konusunda kanaatimiz oluştu genel merkezden aldığımızı bilgiler bu yönde, bizi teyit eder yönde son nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir. Haliç Kongre Merkezinde Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ile birlikte 19 ilçe başkanı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır" dedi.

AK Parti'de beledeye başkan adayları nasıl belirlenecek?



AK Parti yerel seçimlere büyük önem veriyor. Onun için mevcut belediyelerinin korunmasının yanında AK Partili olmayan belediyelerde de ipi göğüslemek isteniyor. AK Parti belediye başkan aday belirleme sürecinde illerde anket ve mülakatlar gerçekleştirilecek. Bölgelerin nabzını tutacak olan AK Parti, kendi belediyelerinde başkanların performanslarını ortaya koyacak. AK Partili olmayan belediyelerde ise halkın beklentileri analiz edilecek.

Belediye başkan adayı nasıl olunur?



Belediye başkan adaylarının, mahalli idareler seçimi öncesinde belirlenmesi ve adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20 nci gün ilan edilmesi gerekiyor.



Anayasada ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak seçilme yeterliliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabiliyor.





Bir siyasi partiden il genel meclisi üyesi, belediye başkanı veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yerlere aday tespit olunur.





Mahalli idareler seçimlerinde aday tespiti için 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun milletvekilliği adylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim yapılır.





Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adı geçen Yüksek Seçim Kurulu yerine ilçe seçim kurulları, siyasi parti genel başkanlığı yerine siyasI parti ilçe başkanlıkları, keza büyükşehir belediyelerinde de il seçim kurulları, siyasi parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar.





Ayrıca:



a) Yapılan önseçimlerde, belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen, üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı;





İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı;



Aday belirlenir.





b)Önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği için ilçe; büyükşehir belediye başkanlıkları için o sehir belediye hudutları içidir.



c)Mahalli idareler seçimleri için siyasi partiler merkez adayları gösteremezler.





Bir siyasi partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapmadığı önseçim çevresinden adaylarını ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder.





Mahalli idare seçimlerinde siyasI parti adaylarından parti genel merkez yetkili organlarınca belirlenecek miktarda başvuru aidatı alınabilir. Bu aidatın miktarı en yüksek Devlet memurunun brüt aylığını geçemez. Belediye başkanlığı için bağımsız aday olanlar hakkında 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 41 inci maddesi hükmü kıyasen uygulanır. Seçim sonucunda belediye başkanlığına seçilen adaya aldığı oy miktarına bakılmaksızın alınan teminat iade olunur.





EKSİK ADAYLIKLARIN TAMAMLANMASI



Madde 11 – Herhangi bir sebeple, eksik aday gösterilmiş olan siyasI partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur.





İlgili parti teşkilatı, bu tebliğinden itibaren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili seçime katılamaz.





SiyasaI partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir.





SİYASİ PARTİLERİN ADAY LİSTELERİNİ VERMELERİ



Madde 12 – SiyasI partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00ye kadar verirler.





İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler.





Büyükşehirler için siyasI partilerin il idare kurulları, belediye başkanı adaylarını alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00ye kadar il seçim kuruluna verirler. Bağımsız adaylar da il seçim kuruluna başvururlar.





İl seçim kurulları geçici adayların mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler.