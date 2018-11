Ak Parti Belediye Başkan adayları canlı izle Ak Parti Belediye Başkan adayları 2019 canlı yayın takip et Ak Parti Belediye Başkan adayları canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. Ak Parti Belediye Başkan adayları 2019 canlı yayın izle takip et! Milyonlarca vatandaş bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklamasını heyecanla bekliyor. Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 2019 belediye başkan adaylarını açıklamasına sayılı saatler kaldı. Peki Ak Parti Belediye Başkan Adayları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Ak Parti Belediye Başkan adayları izle canlı yayın takip et! Ak Parti Belediye Başkan adayları canlı yayını haberimizden takip edebilirsiniz. Nefesler tutuldu ve vatandaşlar bugünkü AKP Belediye Başkan adayları canlı kesintisiz izlemeye odaklandı. Bilindiği üzere Ak Parti belediye başkan adayları bugün belli olacak. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti'nin 40 il ve ilçe için belediye başkan adayları cumartesi günü 14. 00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Perşembe ve cuma günü karar adaylara tebliğ edildikten sonra adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. Canova, olası bir AK Parti- MHP ittifakı hakkında da bilgiler verdi. Canova şöyle konuştu: Ankara, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Mersin, Adana, Manisa, Antalya, Bursa'yla ilgili itifak yapılması konuşuluyor.

paylaş

tweetle

paylaş

0

0

0

0

0

0 x Ak Parti Belediye Başkan adayları canlı izle Ak Parti Belediye Başkan adayları 2019 canlı yayın takip et! Vatandaşlar internetten kesintisiz Ak Parti Belediye Başkan adayları izlemeye odaklandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Ak Parti Belediye Başkan adayları 2019 canlı yayın bugün izlenilebilecek. Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 2019 belediye başkan adaylarını açıklamasına sayılı saatler kaldı. Peki AKP Belediye Başkan adayları 2019 canlı yayın ne zaman saat kaçta başlıyor? AK Parti yerel seçim çalışmaları kapsamında bir yandan aday belirleme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da seçim kampanyasına odaklandı. Kampanya için 24 Haziran seçimlerinde de çalışılan Faruk Acar'ın sahibi olduğu Andy-Ar şirketi ile anlaşma sağlandı. Merakla beklenen Ak Parti Belediye Başkan adayları canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. AK Parti seçim kampanyasında nasıl bir model yürüteceğini de belirledi. AK Parti'nin seçim sloganları akılda kalan, insan odaklı olacak. Kampanya çerçevesinde her il için yapılan yatırımların yer aldığı kitapçıklar ve il bazında söylemler hazırlanacak. Belediye başkan adaylarının projeleri de kampanyada kullanılacak. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun yeni belediyecilik anlayışının anlatılacağı manifesto hazırlığını ise sürdürüyor. 10 maddeden oluşacak ve AK Parti'nin yeni belediyecilik anlayışına vurgu yapılacak manifestoyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. 2019 AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? AK Parti'de büyük gün. Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklanacak belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak ediliyor. Ak Parti belediye başkan adaylarının açıklanacağı tören bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de başlayacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hafta ortasında bugün 40 belediye başkanı adayının açıklanacağını söylemişti. Ancak dün bu sayının 50'ye çıkabileceği kulislere yansırken isimlere ilişkin liste de dolaştı. İddialar üzerine Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, teşkilata bir yazı göndererek adayı açıklanacak il sayısının 40 olduğunu tekrarladı. Ünal, kalan illerin belediye başkan adaylarının ise önümüzdeki hafta açıklanacağını bildirdi. 2019 AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ AÇIKLANMASI BEKLENEN İLLER İstanbul ve İzmir'in yanı sıra bugün AK Parti'nin adaylarını açıklamayı planladığı 40 şehir içinde Antalya, Bolu, Denizli, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Ordu, Samsun, Tokat'un bulunması bekleniyor. Kulislerde dile getirilmesine karşın Ankara adayının açıklanmayacağı konuşuluyor. YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN? Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. KAYYUM DA VAR İŞ ADAMI DA Erdoğan'ın açıklayacağı belediye başkan adayları içinde kayyumların da olduğu konuşuluyor. Mevcut belediye başkanlarının da yer aldığı listede, doktor, bakan yardımcısı, eski bakan, il başkanları ve iş insanları dikkat çekiyor. Geriye kalan illerin yanı sıra büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri için aday tespitlerine ilişkin çalışmalar ise devam ediyor. AK Parti bir iki aday arasında kalan yerleri tekrar vatandaşa sorarak o şehrin adayını belirliyor. Ay sonuna veya aralık başına kadar buralarda da adayların belirlenerek seçim çalışmalarına başlanması bekleniyor. 10 MADDEDEN OLUŞACAK AK Parti seçim kampanyasında nasıl bir model yürüteceğini de belirledi. AK Parti'nin seçim sloganları akılda kalan, insan odaklı olacak. Kampanya çerçevesinde her il için yapılan yatırımların yer aldığı kitapçıklar ve il bazında söylemler hazırlanacak. Belediye başkan adaylarının projeleri de kampanyada kullanılacak. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun yeni belediyecilik anlayışının anlatılacağı manifesto hazırlığını ise sürdürüyor. 10 maddeden oluşacak ve AK Parti'nin yeni belediyecilik anlayışına vurgu yapılacak manifestoyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. İstanbul'da Yıldırım, Ankara'da Özhaseki İzmir'de Zeybekçi AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhakesi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin… Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı belediye başkan adayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 il ve bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacak.



Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 il ve bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklaması beklenirken adaylarında kesinleştiği öğrenildi.



Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan öncelikle mevcut belediye başkanlarından devam edecekler ile muhalefetin elinde olan bazı illerdeki adaylarını açıklayacak. Adayların açıklanacağı illerin arasında İzmir, Antalya, Gaziantep, Konya, Gümüşhane, Artvin, Denizli, Çankırı yer alıyor. Gaziantep'te Fatma Şahin, Antalya'da da Menderes Türel, Konya'da Uğur İbrahim Altay yeniden aday gösterilecek.



AK Parti Genel Başka Vekili Numan Kurtulmuş TRT Haber'de Ankara ve İstanbul'un belediye başkan adaylarının kesinleştiğini açıkladı. İstanbul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da ise Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin adaylığını yazmıştı.



KOCAELİ SÜRPRİZİ

Erdoğan'ın açklayacağı illerin arasında üç döneme takılan tek büyükşehir Kocaeli'nin de olacağı ifade ediliyor. Kocaeli'de Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın aday gösterilmesi bekleniyor.



SÜRPRİZ İSİMLER

Manisa, Adana ve Mersin'de de adayların belli olduğu, ancak Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme sonrasında bu isimlerin netlik kazanacağı belirtiliyor.



AK Parti de ise belli olan bu 40 ilin ilçeleri için çalışmalar sürüyor. İlçelerin de yapılan çalışmalarla birlikte haftasonuna kadar netlik kazanacağı belirtiliyor. Samsun, Ordu, İzmir, Adana gibi bazı illerde ise AK Parti sürpriz isimler üzerinde çalışma yapıyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu açıkladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok şehirde belediye başkan adaylarının belli olduğunu söyledi. Kurtulmuş, 'Siyasi etik gereği söylememiz doğru olmaz. Bunun ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir' dedi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı. 24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti 6. Büyük Kongresini 12 Ağustos’da gerçekleştirmişti. Kongrede yerel seçimlere götürecek AK Parti’nin A takımı da belirlenmişti. Yerel seçimler tarihinde yapılırsa Mart 2019’da yapılacak. TRT Haber’de açıklamalar yapan Kurtulmuş şunları söyledi:







'İSTANBUL, ANKARA ADAYLARIMIZ BELLİ OLDU' Seçim strateji heyetini sürdürüyoruz. Her hafta bu toplantıyı sürdürüyoruz. Bugün de bu toplantıyı akşam saatlerinde yapacağız. Biz süreci zaten yürütüyoruz. Bu hafta içerisinde kampanya ile ilgili ilk hazırlığı da yapmış olacağız.



Adayların tespiti meselesinde büyük mesafe alındı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere adaylar belli oldu. Siyasi etik gereği bizim bunu söylememiz, kulislere sızdırmamız doğru olmaz. Bunun nasıl, ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir. Bu hafta sonu ilan edilebilir. Ak Parti'nin Antalya adayını açıkladı AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olacağını açıkladı.



AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.



AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise yeniden Menderes Türel olacağını, kanaatlerinin bu yönde olduğunu belirten Taş, "Adayımızın Menderes Türel olacak konusunda kanaatimiz oluştu genel merkezden aldığımızı bilgiler bu yönde, bizi teyit eder yönde son nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir. Haliç Kongre Merkezinde Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ile birlikte 19 ilçe başkanı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır" dedi. YORUMLAR 0

EN ÇOK YORUMLANANLAR Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada İşte en az yakan benzinli otomobiller Unutulmaz düğün fotoğrafları Yerli ve milli askeri aracı Pusat göz kamaştırdı En Çok Okunanlar Benzinde 16 kuruş indirim 1 Emekliye ek zam müjdesi: Yeni düzenleme yüz güldürecek 2 Fransa sömürge döneminden kalma 26 eseri iade edecek 3 Terörist Altıntaş'ın suikast emrini kimden aldığı ortaya çıktı 4 Erdoğan'ın yarım asırlık hatırası 5