İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2024 Pazartesi / 27 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8515
  • EURO
    32,7278
  • ALTIN
    1962.78
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti belediye başkan adayları şehirlerinde coşkuyla karşılandı
Güncel

AK Parti belediye başkan adayları şehirlerinde coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin adayları açıklandı. Adaylar için binlerce vatandaş AK Parti İl Başkanlıkları önünde ve kent meydanlarında coşku dolu kutlamalar gerçekleştirdi.

Yeni Şafak8 Ocak 2024 Pazartesi 01:07 - Güncelleme:
AK Parti belediye başkan adayları şehirlerinde coşkuyla karşılandı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Adaylar için şehirlerinde sevinç dolu kutlamalar gerçekleşti.

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehre gelişinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, İstanbul'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığının açıklanmasının ardından Edirne'ye dönüşünde partililerce, AK Parti Edirne İl Başkanlığı önünde karşıladı. Tebrikleri kabul eden İba, burada konuşma yaptı.

AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'daki aday tanıtım töreninin ardından kente dönüşünde meşalelerle karşılandı.

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adaylığı açıklanan mevcut belediye başkanı Mustafa Tutuk, şehre gelişinde coşkuyla karşılandı.

AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiği Tahir Büyükakın İstanbul'dan dönüşünde, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde meşalelerle karşılandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.