AK Parti belediye başkan adayları şehirlerinde coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Adaylar için şehirlerinde sevinç dolu kutlamalar gerçekleşti.



AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehre gelişinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, İstanbul'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığının açıklanmasının ardından Edirne'ye dönüşünde partililerce, AK Parti Edirne İl Başkanlığı önünde karşıladı. Tebrikleri kabul eden İba, burada konuşma yaptı.

AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'daki aday tanıtım töreninin ardından kente dönüşünde meşalelerle karşılandı.

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adaylığı açıklanan mevcut belediye başkanı Mustafa Tutuk, şehre gelişinde coşkuyla karşılandı.

AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiği Tahir Büyükakın İstanbul'dan dönüşünde, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde meşalelerle karşılandı.