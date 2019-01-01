AK Parti Ankara belediye başkan adayları 2019 son dakika AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları isim listesi
AK Parti belediye başkan adayları 2019 yerel seçimleri için güncellenmeye devam ediliyor. AK Parti belediye başkan adayları açıklandı mı? Yerel seçimler için heyecan giderek artıyor. Sandık başına gidecek olan seçmenler partilerin belediye başkan adayları ile ilgili yaptıkları açıklamaları yakından takip ediyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara aday tanıtım programı, saat 13.30’da Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek. Toplantıya, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin ilçe adaylarının yanı sıra yerel seçimlerde MHP’nin destekleneceği ilçelerin adayları da katılacak. AK Parti’nin 3 ya da 4 ilçede kadın aday göstermesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamada AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de Cumhur İttifakı'nın ortak adayı gösterildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurmuştu. Belediye başkan adayları ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.
AK Parti belediye başkan adayları son dakika açıklaması araştırılıyor. AK Parti ilçe belediye başkan adayları isim listesi yoğun ilgi görüyor. Belediye başkan adayları ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara aday tanıtım programı, saat 13.30’da Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek. Toplantıya, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin ilçe adaylarının yanı sıra yerel seçimlerde MHP’nin destekleneceği ilçelerin adayları da katılacak. AK Parti’nin 3 ya da 4 ilçede kadın aday göstermesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamada AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de Cumhur İttifakı'nın ortak adayı gösterildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurmuştu. Belediye başkan adayları ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.
AK PARTİ ANKARA ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara aday tanıtım programı, saat 13.30’da Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek. Toplantıya, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin ilçe adaylarının yanı sıra yerel seçimlerde MHP’nin destekleneceği ilçelerin adayları da katılacak. AK Parti’nin 3 ya da 4 ilçede kadın aday göstermesi bekleniyor.
AK PARTİ İSTANBUL İL VE İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU
İşte AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerindeki adayları:
İstanbul Genel Başkan adayı Bİnali Yıldırım seçildi
Adalar - Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir - İsmail Erdem
Avcılar - İbrahim Ulusoy
Bağcılar - Lokman Çağrıcı
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Mehmet Umur
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - Atilla Aydıner
Beykoz - Murat Aydın
Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Mevlüt Uysal
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler - Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt - Azmi Ekinci
Eyüp Sultan - Deniz Köken
Fatih - Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece - Temel Karadeniz
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sarıyer - Salih Bayraktar
Sultanbeyli - Hüseyin Keskin
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı
Şişli - Nihal Yıldırım
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
3 ilçede Cumhur İttiffakı
Biz bu seçimde Cumhur İttifakı ile hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin dört bir tanında müşterek çalışmalarımız var. Bunun sonucunda İstanbul’un 3 ilçesinde biz aday göstermiyoruz. Cumhur İttifakı adayı olarak 3 isim belirledik. Hepsinde de bir olacağız, beraber olacağız, Allah’ın izniyle oralardaki seçimleri alacağız.
Beşiktaş - Serkan Toper
Maltepe - Ahmet Baykan
Silivri - Volkan Yılmaz
AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıkladı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurdu.
AK Parti Adana, Mersin, Osmaniye ve Manisa’da, MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla, Aydın’da aday çıkarmayacak.
Ağrı - Savcı Sayan
Aksaray - Evren Dinçer
Bilecik -Nihat Can
Erzincan -Cemalettin Başsoy
Edirne – Koray Uymaz
Iğdır – Adil Aşırım
Isparta – Şükrü Başdeğirmen
Kars – Ensar Erdoğdu
Kırşehir – Yaşar Bahçeci
Kütahya – Ahmet Sami Kutlu
Siirt – Ali İlbaş
Tunceli – Gökhan Arslan
Van – Necdet Takva
Zonguldak - Ömer Selim Alan
AK Parti, 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki,
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu.
Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek
Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan
Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider
Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz
Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın
Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin
Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya
Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın
Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse
Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin
Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu.
AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel
Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş
Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin
Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen
Denizli Belediye Başkan adayı Osman Zolan
Diyarbakır Belediye Başkan adayı Cumali Atilla
Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş
Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı
Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Van Valisi Murat Zorluoğlu Trabzon'dan, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.
Uşak'ta İl Başkanı Mehmet Çakın'a belediye başkanlığı yolunu açan AK Parti, Yozgat'ta Celal Köse'yi, Hatay'da İbrahim Güler'i, Bayburt'ta Fatih Yumak'ı, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile Yalova'da Yusuf Ziya Öztabak'ı aday gösterdi.
AK Parti Bartın merkez ilçe başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz'ı da Bartın belediye başkan adayı olarak açıkladı.
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