AK Parti Ankara belediye başkan adayları 2019 son dakika AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları isim listesi

AK Parti belediye başkan adayları son dakika açıklaması araştırılıyor. AK Parti ilçe belediye başkan adayları isim listesi yoğun ilgi görüyor. Belediye başkan adayları ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara aday tanıtım programı, saat 13.30’da Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek. Toplantıya, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin ilçe adaylarının yanı sıra yerel seçimlerde MHP’nin destekleneceği ilçelerin adayları da katılacak. AK Parti’nin 3 ya da 4 ilçede kadın aday göstermesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamada AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de Cumhur İttifakı'nın ortak adayı gösterildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurmuştu. Belediye başkan adayları ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

AK PARTİ ANKARA ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara aday tanıtım programı, saat 13.30’da Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek. Toplantıya, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin ilçe adaylarının yanı sıra yerel seçimlerde MHP’nin destekleneceği ilçelerin adayları da katılacak. AK Parti’nin 3 ya da 4 ilçede kadın aday göstermesi bekleniyor.

AK PARTİ İSTANBUL İL VE İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU



İşte AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerindeki adayları:

İstanbul Genel Başkan adayı Bİnali Yıldırım seçildi



Adalar - Özlem Öztekin Vural



Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı



Ataşehir - İsmail Erdem



Avcılar - İbrahim Ulusoy



Bağcılar - Lokman Çağrıcı



Bahçelievler - Hakan Bahadır



Bakırköy - Mehmet Umur



Başakşehir - Yasin Kartoğlu



Bayrampaşa - Atilla Aydıner



Beykoz - Murat Aydın



Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık



Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız



Büyükçekmece - Mevlüt Uysal



Çatalca - Mesut Üner



Çekmeköy - Ahmet Poyraz



Esenler - Mehmet Tevfik Göksu



Esenyurt - Azmi Ekinci



Eyüp Sultan - Deniz Köken



Fatih - Ergün Turan



Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta



Güngören - Bünyamin Demir



Kadıköy - Özgül Özkan Yavuz



Kağıthane - Mevlüt Öztekin



Kartal - Ebubekir Taşyürek



Küçükçekmece - Temel Karadeniz



Pendik - Ahmet Cin



Sancaktepe - Şeyma Döğücü



Sarıyer - Salih Bayraktar



Sultanbeyli - Hüseyin Keskin



Sultangazi - Abdurrahman Dursun



Şile - İlhan Ocaklı



Tuzla - Şadi Yazıcı



Şişli - Nihal Yıldırım



Ümraniye - İsmet Yıldırım



Üsküdar - Hilmi Türkmen



Zeytinburnu - Ömer Arısoy



3 ilçede Cumhur İttiffakı



Biz bu seçimde Cumhur İttifakı ile hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin dört bir tanında müşterek çalışmalarımız var. Bunun sonucunda İstanbul’un 3 ilçesinde biz aday göstermiyoruz. Cumhur İttifakı adayı olarak 3 isim belirledik. Hepsinde de bir olacağız, beraber olacağız, Allah’ın izniyle oralardaki seçimleri alacağız.



Beşiktaş - Serkan Toper



Maltepe - Ahmet Baykan



Silivri - Volkan Yılmaz

AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıkladı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurdu.

AK Parti Adana, Mersin, Osmaniye ve Manisa’da, MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla, Aydın’da aday çıkarmayacak.

Ağrı - Savcı Sayan

Aksaray - Evren Dinçer

Bilecik -Nihat Can

Erzincan -Cemalettin Başsoy

Edirne – Koray Uymaz

Iğdır – Adil Aşırım

Isparta – Şükrü Başdeğirmen

Kars – Ensar Erdoğdu

Kırşehir – Yaşar Bahçeci

Kütahya – Ahmet Sami Kutlu

Siirt – Ali İlbaş

Tunceli – Gökhan Arslan

Van – Necdet Takva

Zonguldak - Ömer Selim Alan

AK Parti, 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki,

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu.

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek

Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan

Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider

Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz

Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın

Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin

Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya

Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın

Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse

Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu.

AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel

Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş

Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin

Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen

Denizli Belediye Başkan adayı Osman Zolan

Diyarbakır Belediye Başkan adayı Cumali Atilla

Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş

Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Van Valisi Murat Zorluoğlu Trabzon'dan, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.

Uşak'ta İl Başkanı Mehmet Çakın'a belediye başkanlığı yolunu açan AK Parti, Yozgat'ta Celal Köse'yi, Hatay'da İbrahim Güler'i, Bayburt'ta Fatih Yumak'ı, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile Yalova'da Yusuf Ziya Öztabak'ı aday gösterdi.

AK Parti Bartın merkez ilçe başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz'ı da Bartın belediye başkan adayı olarak açıkladı.