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AK Parti Ankara belediye başkan adayları 2019 son dakika AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları isim listesi

AK Parti belediye başkan adayları 2019 yerel seçimleri için güncellenmeye devam ediliyor. AK Parti belediye başkan adayları açıklandı mı? Yerel seçimler için heyecan giderek artıyor. Sandık başına gidecek olan seçmenler partilerin belediye başkan adayları ile ilgili yaptıkları açıklamaları yakından takip ediyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara aday tanıtım programı, saat 13.30’da Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek. Toplantıya, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin ilçe adaylarının yanı sıra yerel seçimlerde MHP’nin destekleneceği ilçelerin adayları da katılacak. AK Parti’nin 3 ya da 4 ilçede kadın aday göstermesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamada AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de Cumhur İttifakı'nın ortak adayı gösterildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurmuştu. Belediye başkan adayları ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

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AK Parti belediye başkan adayları son dakika açıklaması araştırılıyor. AK Parti ilçe belediye başkan adayları isim listesi yoğun ilgi görüyor. Belediye başkan adayları ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara aday tanıtım programı, saat 13.30’da Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek. Toplantıya, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin ilçe adaylarının yanı sıra yerel seçimlerde MHP’nin destekleneceği ilçelerin adayları da katılacak. AK Parti’nin 3 ya da 4 ilçede kadın aday göstermesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamada AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de Cumhur İttifakı'nın ortak adayı gösterildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurmuştu. Belediye başkan adayları ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

AK PARTİ ANKARA ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara aday tanıtım programı, saat 13.30’da Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek. Toplantıya, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin ilçe adaylarının yanı sıra yerel seçimlerde MHP’nin destekleneceği ilçelerin adayları da katılacak. AK Parti’nin 3 ya da 4 ilçede kadın aday göstermesi bekleniyor.

AK PARTİ İSTANBUL İL VE İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU

İşte AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerindeki adayları:

İstanbul Genel Başkan adayı Bİnali Yıldırım seçildi

Adalar - Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir - İsmail Erdem

Avcılar - İbrahim Ulusoy

Bağcılar - Lokman Çağrıcı

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Mehmet Umur

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa - Atilla Aydıner

Beykoz - Murat Aydın

Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece - Mevlüt Uysal

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Esenler - Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt - Azmi Ekinci

Eyüp Sultan - Deniz Köken

Fatih - Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece - Temel Karadeniz

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sarıyer - Salih Bayraktar

Sultanbeyli - Hüseyin Keskin

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Tuzla - Şadi Yazıcı

Şişli - Nihal Yıldırım

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

3 ilçede Cumhur İttiffakı


Biz bu seçimde Cumhur İttifakı ile hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin dört bir tanında müşterek çalışmalarımız var. Bunun sonucunda İstanbul’un 3 ilçesinde biz aday göstermiyoruz. Cumhur İttifakı adayı olarak 3 isim belirledik. Hepsinde de bir olacağız, beraber olacağız, Allah’ın izniyle oralardaki seçimleri alacağız.

Beşiktaş - Serkan Toper

Maltepe - Ahmet Baykan

Silivri - Volkan Yılmaz

AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıkladı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurdu.

AK Parti Adana, Mersin, Osmaniye ve Manisa’da, MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla, Aydın’da aday çıkarmayacak.

Ağrı - Savcı Sayan

Aksaray - Evren Dinçer

Bilecik -Nihat Can

Erzincan -Cemalettin Başsoy

Edirne – Koray Uymaz

Iğdır – Adil Aşırım

Isparta – Şükrü Başdeğirmen

Kars – Ensar Erdoğdu

Kırşehir – Yaşar Bahçeci

Kütahya – Ahmet Sami Kutlu

Siirt – Ali İlbaş

Tunceli – Gökhan Arslan

Van – Necdet Takva

Zonguldak - Ömer Selim Alan

AK Parti, 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki,

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler

 İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce

 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu.

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek

Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan

Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider

Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz

Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın

Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin

Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya

Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın

Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse

Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu.

AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel

Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe

 Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş

 Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin

Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen

Denizli Belediye Başkan adayı Osman Zolan

Diyarbakır Belediye Başkan adayı Cumali Atilla

Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş

 Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Van Valisi Murat Zorluoğlu Trabzon'dan, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.

Uşak'ta İl Başkanı Mehmet Çakın'a belediye başkanlığı yolunu açan AK Parti, Yozgat'ta Celal Köse'yi, Hatay'da İbrahim Güler'i, Bayburt'ta Fatih Yumak'ı, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile Yalova'da Yusuf Ziya Öztabak'ı aday gösterdi.

AK Parti Bartın merkez ilçe başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz'ı da Bartın belediye başkan adayı olarak açıkladı.

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