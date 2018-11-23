Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AK Parti belediye başkan adaylarını ilk kez kampa alacak

AK Parti belediye başkan adaylarını ilk kez kampa alıyor. Bütün isimler netleştikten sonra kamp süreci başlayacak. Adaylara bütçe yönetimi ve seçmenle ilişkiler gibi konularda eğitim verilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından, tüm isimlerin netleşmesiyle birlikte bir ilke imza atılarak başkan adayları kampa alınacak. Adaylara 'gönül belediyeciliği' anlatılacak. Ayrıca bütçe yönetimi, kaynakların doğru kullanımı ve seçmenle ilişkiler konusunda eğitim verilecek.
 
TECRÜBE PAYLAŞIMI
 
Seçildikten sonra da belediye başkanlarına halka hizmet verme noktasında benzer eğitimler devam edecek. Bu sayede adaylar, önceki tecrübelerden yararlanarak halka daha iyi hizmet götürecek. Adayların belirlenmesi sonrasında gerçekleşmesi planlanan kampta, seçim çalışmalarıyla ilgili de adaylara öneriler sunulacak. Adaylardan toplumun tüm kesimlerine, AK Parti’nin belediyecilik anlayışını anlatmaları istenecek. Yine adayların söylemler konusunda tutarlı olmaları ve söylem birliğine dikkat etmeleri de istenecek.
 
(Yeni Şafak)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DMZ´de tarihi anlar: El sıkışıp sohbet ettiler

DMZ´de tarihi anlar: El sıkışıp sohbet ettiler

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Canı sıkılan insanların güldüren anları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA