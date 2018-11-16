AK Parti'de aday adaylığı başvuruları saat 24.00'e kadar uzatıldı

Daha önceden 12 Kasım tarihine kadar açıklanan belediye başkanı aday adayı başvuru süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 16 Kasım’a kadar uzatılmıştı.

22 ilde temayül yoklaması yapılmayacak

Bu süre bugün gece 24'e kadar tekrar uzatıldı. AK Parti’ye 5 binin üzerinde belediye başkan aday adayı müracaat ederken, net rakamlar parti tarafından düzenlenecek basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi aday adayı başvuru süresi ise 3 Aralık’ta sona erecek.

Ayrıca, Ankara ve İstanbul il merkezleri dahil yaklaşık 22 ilde temayül yoklaması yapılmayacak.