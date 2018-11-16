AK Parti'de aday adaylığı başvuruları saat 24.00'e kadar uzatıldı
AK Parti belediye başkanlığı aday adaylığı müracaatları bu gece saat 24:00'e uzatıldı
- AA
Daha önceden 12 Kasım tarihine kadar açıklanan belediye başkanı aday adayı başvuru süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 16 Kasım’a kadar uzatılmıştı.
22 ilde temayül yoklaması yapılmayacak
Bu süre bugün gece 24'e kadar tekrar uzatıldı. AK Parti’ye 5 binin üzerinde belediye başkan aday adayı müracaat ederken, net rakamlar parti tarafından düzenlenecek basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi aday adayı başvuru süresi ise 3 Aralık’ta sona erecek.
Ayrıca, Ankara ve İstanbul il merkezleri dahil yaklaşık 22 ilde temayül yoklaması yapılmayacak.
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