İSTANBUL 2°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8364
  • EURO
    20,1535
  • ALTIN
    1131.96
  • BIST100
    4614.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti deprem bölgesinde! Bütün teşkilat mensupları görevlendirildi
Güncel

AK Parti deprem bölgesinde! Bütün teşkilat mensupları görevlendirildi

AK Parti Genel Merkezi'nce, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerde, bakanlar, MYK ve MKYK üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının, arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak ve vatandaşların yanında olmak üzere görevlendirildiği bildirildi.

AA7 Şubat 2023 Salı 16:42 - Güncelleme:
AK Parti deprem bölgesinde! Bütün teşkilat mensupları görevlendirildi
ABONE OL

AK Parti'den yapılan açıklamada, merkezi Kahramanmaraş olan ilk depremin yaşandığı andan itibaren, vatandaşlara ve AFAD başta olmak üzere devlet kurumlarına destek vermek amacıyla AK Parti Genel Merkezi'nde Koordinasyon Merkezi oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen tüm illerimizde bakanlarımız, MYK ve MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımız, sahada çalışmalara katkıda bulunmak ve vatandaşlarımızın yanında olmak üzere görevlendirilmiştir. Tüm belediyelerimiz insan gücü, ekipman ve yardım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması için seferber edilmiş, bu kapsamda depremden etkilenen her bir ilçemiz için iş bölümü yapılarak belediyelerimiz görevlendirilmiştir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.