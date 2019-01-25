Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları 2019 Ak Parti il ilçe adayları isim tam listesi
Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçimler için sandık başına gideceği belirtildi. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde Cumhur İttifakıyla seçimlere girecek. Erzurum'dan Ak Parti ve MHP'li ilçe belediye başkan adayları isim listesine bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçimler için sandık başına gideceği belirtildi. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde Cumhur İttifakıyla seçimlere girecek. Erzurum'dan Ak Parti ve MHP'li ilçe belediye başkan adayları isim listesine bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a geldi. Uzun süredir merakla beklenen "Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları kimlerdir? İsim listesi açıklandı mı?" sorusuna beklenen açıklama geldi.
Saat 13.00'te Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, havalimanında Vali Okay Memiş, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Bir süre havalimanında bekleyen Erdoğan, geçiş güzergahında bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü önünde konvoyunu durduran gençlerle fotoğraf çektirdi. Erdoğan buradan aday tanıtım toplantısının yapılacağı buz hokeyi salonuna geçti.
Başkan Erdoğan şimdi AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
O DARBE GİRİŞİMİNİN DE KARŞISINDAYIZ
Bay Kemal herkes meydanlara döküldü sen Bakırköy belediyesinde kahveni yudumluyordun. Sen korkaksın korkaklar zafer anıtı dikemezler.
Biz hep darbecilere karşı olduk, hiçbir zaman darbecilerle yan yana durmadık. Mısır'da Mursi'ye darbe yaptılar biz karşısında durduk. O günden bugüne darbeyi yapanlarla bir kez olsun görüşmedik. Şimdi de Venezuela'da darbe yapıyorlar orada da darbecilerin yanında olmayacağız o darbe girişiminin de karşısındayız.
Türkiye'nin neresinde bir Erzurumlu varsa bunlar inşallah cumhur ittifakının yanındadır.
AK Parti kurulduğu günden beri Erzurum'da partimize demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. 2004 yılından beri belediyelerimizde görev yaparak Erzurum'a hizmet etmiş tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.
Erzurum'un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum biz Erzurum'u çok sevdik inanıyorum ki Erzurum'da bizi çok sevdi. Onun için bu seçimlerde AK Parti kadroları cumhur ittifakı olarak Erzurum'da daha çok çalışıp bir kez daha partimizi zafere ulaştıracaklardır.
Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birlikteliğini hep birlikte yücelteceğiz.
Ak Parti MHP belediye başkan adayları isim tam listesi belli oldu. Bizlerde Cumhur İttifakı kamsamında yerel seçimde bir arada olan Ak Parti ve MHP'nin il ve ilçe belediye başkan adayları isim listesini bu haberimiz üzerinde derledik. İşte Ak Parti ve MHP belediye başkan adayları isim tam listesi...
2019 YEREL SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerel seçim, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak.
ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
İsim listesi birazdan haberimizdeki yerini alacaktır.
SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti'nin Sakarya'daki 15 ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:
Adapazarı: Mutlu Işıksu
Akyazı: Bilal Soykan
Arifiye: İsmail Karakullukçu
Erenler: Fevzi Kılıç
Ferizli: İsmail Gündoğdu
Geyve: Murat Kaya
Hendek: Ali Kemal Sofu
Karapürçek: Orhan Yıldırım
Karasu: İshak Sarı
Kaynarca: Murat Kefli
Kocaali: Ahmet Acar
Pamukova: Cevat Keser
Sapanca: Özcan Özen
Serdivan: Yusuf Alemdar
Söğütlü: Koray Oktay Özten
- Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adayının ismi:
Taraklı: İbrahim Pilavcı
KOCAELİ İLÇE ADAYLARI AÇIKLANDI
İlçe Belediye Başkan Adayları Tam Listesi:
İzmit Belediyesi: Sibel Gönül
Başiskele Belediyesi: Yasin Özlü
Derince Belediyesi: Zeki Aygün
Gebze Belediyesi: Zinnur Büyükgöz
Gölcük Belediyesi: Ali Yıldırım Sezer
Kandıra Belediyesi: Adnan Turan
Çayırova Belediyesi: Bünyamin Çiftçi
Darıca Belediyesi: Muzaffer Bıyık
Kartepe Belediyesi: Mustafa Kocaman
Dilovası Belediyesi: Hamza Şayır
Körfez Belediyesi: Şener Söğüt
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise bir kez daha aday gösterilecek.
TRABZON İLÇE ADAYLARI AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan listeye son şekli verdi. Cumhur İttifakı kapsamında Şalpazar'ı ve Çarşıbaşı'ndan aday çıkarılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı isimleri AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, tek tek arayarak başkan adayı olduklarını tebliğ etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Ocak'ta Trabzon’da katıldığı aday tanıtım törenide isim listesini resmen açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon ilçe belediye başkan adayları için onayladığı liste şu şekilde;
AKÇAABAT Ak Parti Belediye Başkan adayı, Osman Nuri Ekim
ARAKLI Ak Parti Belediye Başkan adayı, Recep Çebi
ARSİN Ak Parti Belediye Başkan adayı, Sait Gürsoy
BEŞİKDÜZÜ Ak Parti Belediye Başkan adayı, Harun Demirci
DERNEKPAZARI Ak Parti Belediye Başkan adayı, Mehmet Aşık
DÜZKÖY Ak Parti Belediye Başkan adayı, Yılmaz Ankara
ÇAYKARA Ak Belediye Başkan adayı, Hanefi Tok
HAYRAT Ak Parti Belediye Başkan adayı, Salih Öztel
KÖPRÜBAŞI Ak Parti Belediye Başkan adayı, Ali Aydın
MAÇKA Ak Parti Belediye Başkan adayı, Koray Koçhan
OF Ak Parti Belediye Başkan adayı, Salim Salih Sarıalioğlu
ORTAHİSAR Ak Parti Belediye Başkan adayı, Ahmet Metin
Genç SÜRMENE Ak Parti Belediye Başkan adayı, Rahmi Üstün
TONYA Ak Parti Belediye Başkan adayı, Osman Beşel
VAKFIKEBİR Ak Parti Belediye Başkan adayı, Muhammet Balta
YOMRA Ak Parti Belediye Başkan adayı, İbrahim Sağıroğlu
MHP TRABZON İLÇE BELEDİYE ADAYLARI
Çarşıbaşı - Mümin Nuhoğlu
Şalpazarı - Refik Kurukız
HANGİ İLLERDE ADAY GÖSTERİLMEYECEK?
Cumhur İttifakı'nı yerel seçime taşıyan AK Parti ile MHP'nin hangi illerde ittifak yapacağı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından netleşmeye başladı. Buna göre, AK Parti İstanbul dışında bugüne kadar açıklamadığı 6 ilden 4'ünün il belediyesinde aday göstermeyecek. Bu iller, Adana, Osmaniye, Mersin ve Manisa. AK Parti Muğla ve Aydın'da ise aday gösterecek. MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla ve Aydın'da büyükşehir belediyesine aday göstermeyecek.
AK PARTİ İZMİR İLÇE ADAY İSİM LİSTESİ
İzmir Genel Belediye Başkan adayı: Nihat Zeybekci
AK Parti MHP İzmir ilçe adayları listesi şöyle:
Balçova: Evrim Özen
Bayındır: Uğur Demirezen
Bayraklı: Ali Aslan
Bergama: Hakan Koştu
Beydağı: Ogün Asil Aydoğdu
Bornova: Reşat Gençtürk
Buca: Mustafa Arslan
Çiğli: Okan Korkmaz
Güzelbahçe: Burcu Dereci
Karabağlar: Bilal Doğan
Karaburun: Ferhan Eroğlu
Karşıyaka: Ayda Maç
Kemalpaşa: Arif Uğurlu
Kınık: Sadık Doğruer
Kiraz: Saliha Özçınar
Konak: Melek Eroğlu
Menderes: Bülent Soylu
Menemen: Durmaz Bayraktar
Ödemiş: Münir Bezmez
Seferihisar: Hamit Nişancı
Selçuk: Osman Başterzi
Tire: Selman İçelli
Torbalı: Adnan Yaşar Görmez
Urla: Adıgüzel Demirel
Aliağa: Serkan Acar (MHP)
Çeşme: Sema Aydın (MHP)
Dikili: Buğra Akın (MHP)
Foça: Serdar Mersin (MHP)
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (MHP)
İşte AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerindeki adayları:
İstanbul Genel Başkan adayı Bİnali Yıldırım seçildi
Adalar - Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir - İsmail Erdem
Avcılar - İbrahim Ulusoy
Bağcılar - Lokman Çağrıcı
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Mehmet Umur
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - Atilla Aydıner
Beykoz - Murat Aydın
Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Mevlüt Uysal
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler - Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt - Azmi Ekinci
Eyüp Sultan - Deniz Köken
Fatih - Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece - Temel Karadeniz
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sarıyer - Salih Bayraktar
Sultanbeyli - Hüseyin Keskin
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı
Şişli - Nihal Yıldırım
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
3 ilçede Cumhur İttiffakı
Beşiktaş - Serkan Toper
Maltepe - Ahmet Baykan
Silivri - Volkan Yılmaz
AK PARTİ İL İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Ağrı - Savcı Sayan
Aksaray - Evren Dinçer
Bilecik -Nihat Can
Erzincan -Cemalettin Başsoy
Edirne – Koray Uymaz
Iğdır – Adil Aşırım
Isparta – Şükrü Başdeğirmen
Kars – Ensar Erdoğdu
Kırşehir – Yaşar Bahçeci
Kütahya – Ahmet Sami Kutlu
Siirt – Ali İlbaş
Tunceli – Gökhan Arslan
Van – Necdet Takva
Zonguldak - Ömer Selim Alan
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki,
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu.
Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek
Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan
Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider
Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz
Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın
Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin
Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya
Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın
Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse
Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin
Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu.
AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel
Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş
Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin
Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen
Denizli Belediye Başkan adayı Osman Zolan
Diyarbakır Belediye Başkan adayı Cumali Atilla
Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş
Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı
Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Van Valisi Murat Zorluoğlu Trabzon'dan, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.
Uşak'ta İl Başkanı Mehmet Çakın'a belediye başkanlığı yolunu açan AK Parti, Yozgat'ta Celal Köse'yi, Hatay'da İbrahim Güler'i, Bayburt'ta Fatih Yumak'ı, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile Yalova'da Yusuf Ziya Öztabak'ı aday gösterdi.
AK Parti Bartın merkez ilçe başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz'ı da Bartın belediye başkan adayı olarak açıkladı.
MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi.
Açıklamaya göre, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi.
MHP'den açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:
Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın. Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk.
Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük.
Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Bayrakdar. Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka. Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Torun.
Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin.
Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk.
Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er. Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli. Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden.
Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır.
Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek.
Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu.
Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan.
Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan. Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar. Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz.
Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz. Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin. Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu. Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu. Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen.
Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu.
Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert. Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız.
Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan adayı Şahin Çolak. Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan adayı Bozkurt Ekeş. Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan adayı Mümtaz Aliustaoğlu. Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Engin Uzuner.
Kırıkkale Yahşihan İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Türkyılmaz. Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin. Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Şen. Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan adayı Muhlis Yavuz. Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan adayı Nedim Bars. Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan adayı Sedat Balkı.
Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Bozkurt. Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan adayı Ramazan Atalay. Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk.
Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan adayı Niyazi Tezcan. Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan.
DAHA ÖNCE AÇIKLANAN ADAYLAR
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız halen başkan olan Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Serdar Sevimli Genel Başkanımızın onayıyla aday olarak kabul edilmiştir.
Bartın Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Cemal Akın, Isparta Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adayımız da halen başkan olan Rafet Vergili olarak tespit edildi.
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