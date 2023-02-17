AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan: 5 bin gönüllü için planlamamızı yaptık

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye'nin seferber olduğunu ve afet sonrası müdahale sürecine herkesin kendi elindeki imkanlar doğrultusunda katkı sağladığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine işaret eden İnan, AK Parti Gençlik Kollarına bağlı Cemre Hareketi'nin depremler sonrasında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. İnan, yaşanan depremlerin yürekleri dağlayan bir acıyı da beraberinde getirdiğini ve ülke tarihinin gördüğü en büyük felaket olduğunu vurguladı.

Daha önce İzmir, Elazığ ve Van depremlerinin yaşandığını, son dönemde sel ve yangın gibi afetlere ve sonrasında yaşanan süreç yönetimine de şahitlik ettiklerini bildiren İnan, şöyle devam etti:

"Tamamen gençlerden oluşan Cemre Hareketi olarak, afetlerde edindiğimiz acı tecrübeyle Kahramanmaraş merkezli afetin haberini aldığımızda, hızlı bir şekilde deprem bölgesi dışındaki şehirlerimizde hazırlığa başladık. İlk etapta nispeten yakın olan 42 ilimizden 2 bin 300 gönüllünün ve yardım tırlarının yola çıkmasını sağladık. Cemrelerimizin yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyelerimizi depremden en çok zararı gören Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye'de lojistik merkezi kurmaları ve yardımları yönlendirmeleri için görevlendirdik. Bu süreçte, farklı şehirlerimizden gelen 1500 yardım tırımızın depremzedelere dağıtılmasını sağladık."

- "5 BİN GÖNÜLLÜ İÇİN PLANLAMAMIZI YAPTIK"

Başlatılan seferberliğin, 42 ilden 70 ile yayıldığını ve süreç içerisinde bir sistem kurulduğunu anlatan İnan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaşadığımız bu süreç, her bir zerresiyle ne denli aziz bir millet olduğumuzun net bir göstergesidir. Biz de bu süreçte, gönüllü olmak ve bir taşın altına elini koymak isteyen gençlerle devlet kurumlarımızın koordinesinde yardım koordinasyon ağımızı 70 ile yaydık ve çalışmalarımıza bir sistematik kazandırdık. Yaşadığımız afetlerin boyutunu ve asrın felaketi olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Önümüzdeki bir ayın planlamasını yaptık. 8 bin Cemre gönüllümüzden 5 bini sahada değişimli olarak görev yapmaktadır. Temel olarak Cemre ekiplerimiz, yardım kolilerinin oluşturulması, yola çıkması, koordinasyon merkezine ulaşması, tasnif edilmesi, depremzedelerin ihtiyaçlarının tespiti ve yardımların onlara ulaştırılması, özellikle çadır kentlerde ve depremzedelerin kaldığı yerlerde çevre temizliğinin yapılması gibi birçok faaliyetin içerisinde aktif olarak çalışıyorlar."

Türkiye'nin gençleri olarak "tek yürek" olduklarının altını çizen İnan, umutsuzluğa kapılmadan hep birlikte mücadele ederek yaraların sarılacağına işaret etti. İnan, şunları kaydetti:

"Cemre Hareketi ile hareket eden ya da etmeyen tüm genç arkadaşlarıma, sergiledikleri bu özveri için şükranlarımızı ifade etmemiz gerekiyor. Yüreğimizi yakan çok büyük bir acı ile karşı karşıya kaldık. Biliyor ve inanıyoruz ki gençlik bugün nasıl elini taşın altına koyuyorsa yarın da yaralarımızın sarılmasında o denli güçlü bir şekilde sorumluluk alacaktır. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Ülkemizin, milletimizin, hepimizin başı sağ olsun."