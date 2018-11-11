AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Suç işleyen kendi evladımız bile olsa ona karşı adaleti tesis etmek boynumuzun borcudur

Aktay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde Türk Arap Medya Derneği ve Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği'nce düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

Kaşıkçı'nın ölümünün üzerinden 40 gün geçtiğini hatırlatan Aktay, "Cemal Kaşıkçı'nın şehadetinin nasıl bir dönüşüme neden olduğunu hep birlikte gördük. Tam da şehitliğin en güçlü anlamını bulduğu şahitlik boyutu onun bu şehadetiyle bütün dünyanın şahit olduğu bir hadise haline geldi. Gerçekten şehitle birlikte gelen bir mucizeyle karşı karşıyayız. Ne yapmak istediler ama neden oldu? Ne yapmak istediler ama neyle karşı karşıya geldiler?" diye konuştu.

Yasin Aktay, Kaşıkçı'nın cesedini eritseler de kalemini eritemediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Yok edemediler. Bilakis o, şehadetiyle bütün cahilliklerini, zalimliklerini, gaddarlıklarını, çirkinliklerini ve komplolarını gözler önüne serdi. O bütün kötülükleri hepimizin gözünün önüne serdi. Kötülüklerine, komplolarına ve cahiliyelerine şahit kıldı. Yok edeceklerini ve onun fikirlerini bastırabileceklerini zannettiler. Onun kalemini kırabileceklerini zannettiler. Kendi cahilliklerinin kurbanı haline geldiler. 40 günün sonunda hala onun cesedine ulaşamadık. Bütün detaylarıyla ona ne yaptıklarını itiraf etmiş değiller. Her şey ortaya döküldü. Hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir hadise haline geldi Cemal Kaşıkçı. Korktular. Onun fikirlerinden korktular."

Firavunun Hazreti Musa'dan korkmasının onun eceline fayda sağlamadığını hatırlatan Aktay, "Bugün tarih yine tecelli ediyor. Firavunlar, ne yazık ki kutsal beldelerimizi işgal etmiş olan firavunlar, bugün kendilerini tehdit ettiğini düşündükleri kaleme ve düşünceye karşı 'Tedbir alalım.' derken kendi ecellerine yakalanmış durumdalar. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

Aktay, 40 gündür cesedi saklanan Kaşıkçı'nın onu katledenler üzerindeki baskısının devam edeceğini anlatarak, cinayeti işleyenlerin hem bu dünyada hem öteki dünyada bunun karşılığını göreceğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı'nın Batı'da radikal olarak gösterilmeye çalışıldığına dikkati çeken Aktay, Kaşıkçı'nın insanlık onuru, fikir ve ifade özgürlüğü dışında bir talebi olmadığını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın düşmanı olmadığına vurgu yaparak, adalet taleplerinin Suudi Arabistan'ın iyiliğine olduğunu dile getirdi.

Adaletsizliğin olduğu yerde bir devletten söz edilemeyeceğini ifade eden Aktay, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hadim-ül harameyn Kral Selman, bu işi bu adaleti yerine getirme noktasında elbette sorumludur. Bizler bu adaleti sağlaması için kendisinden bir şey talep ediyoruz. Hizmetkarlığını yapmaktan şeref duyduğunu ifade ettiğin o iki mescide vasıflarını kazandıran Peygamber Efendimizin meşhur adalet ölçüsünü hatırlatırız. 'Kızım Fatıma bile hırsızlık yapsa vallahi elini keserim.' diyor. Suç işleyen kendi evladımız bile olsa ona karşı adaleti tesis etmek boynumuzun borcudur. Bunu yapmak sizi zayıflatmaz aksine güçlendirir. Katil kimse bize verin. Katili adalete teslim edin. Kimse bizi bu 18 kişinin cinayeti kendi başlarına işlediğine inandıramaz. O 18 kişinin daha önceki bazı beyanlarından üstlerinden izin almadan tuvalete bile gidemediklerini biliyoruz."