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AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: Bu coğrafya bizim kaderimiz

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'nın iftarına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, 'Gerçekten bu coğrafya bizim kaderimiz. Dolayısıyla bu coğrafyada ayakta kalmak, bu coğrafyada birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlerimizi sağlam bir şekilde sürdürmek bugün düne göre daha önemli hale gelmiştir' dedi.

DHA17 Nisan 2022 Pazar 21:35 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 21:36
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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve çok sayıda Erzincanlı katıldı. Vakfın Fatih'teki binasında yapılan iftarda konuşan Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan saldırılarla ilgili konuşan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış için harcadığı çabaya değindi.

Türkiye'nin çevresindeki çatışmalardan bahsederek başlayan Yıldırım, "Şöyle bir Türkiye'yi düşünelim. Bir bakıyorsunuz Balkanlar'da bir ateş, yetmedi Ortadoğu'da, Kafkaslar'da şimdi de kuzeyimizde bir ateş. Yani bir ateş çemberinin içinde bulunuyoruz. İbni Haldun diyor ki; coğrafya kaderdir. Gerçekten bu coğrafya bizim kaderimiz. Dolayısıyla bu coğrafyada ayakta kalmak, bu coğrafyada birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlerimizi sağlam bir şekilde sürdürmek bugün düne göre daha önemli hale gelmiştir. Hayati hale gelmiştir. Kuzeyimizdeki savaşın, kuzeyimizdeki sorunun ne zaman biteceğini ön göremiyoruz. Bazıları yadırgıyor. Cumhurbaşkanı niye bu kadar çabalıyor, savaş biz de mi diyor. Cumhurbaşkanımız bu savaşın başlamaması için çok büyük gayret gösterdi. Ben yakın şahidiyim. Ama başaramadık. Ondan sonra 40'tan fazla devlet başkanı ile hükümet başkanıyla ya telefonda ya birebir görüşmeler yaptı. Ve onun sonucunda bugün dünyada en samimi, hesapsız, kitapsız davranan ülkenin Türkiye olduğunu bütün dünya gördü. Onun için heyetler buraya geliyor, burada görüşüyorlar. Cumhurbaşkanıyla ülkenin başkanıyla da görüşebiliyor. Biz barıştan yanayız. Biz diyoruz ki: En kötü barış bile savaştan iyidir" dedi.

  • AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım
  • Binali Yıldırım
  • AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım

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