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AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: Seneye iki bayram arası bir bayram daha olacak

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım katıldığı bayramlaşmada bir sonraki bayramları işaret ederek 'İkisinin arasında da bir bayram daha var; Cumhurbaşkanı'mızı Allah'ın izniyle rekor oyla tekrar başımıza getireceğiz, cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz' dedi.

DHA12 Temmuz 2022 Salı 16:04 - Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim tarihi olarak 2023 yılındaki iki bayram arasını işaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Sivas'ta Ak Parti İl Teşkilatı Bayramlaşma Programına katıldı. Burada partililerle bayramlaşan Yıldırım, yaptığı konuşmasında seçim tarihi olarak 2023 yılında ki iki bayram arasını işaret etti. Yıldırım konuşmasında, "Önümüzdeki sene üç tane bayramımız var. Birinci bayramımız Ramazan Bayramı, ikinci bayramımız Kurban Bayramı ve iki bayramın arasında da bir bayram var daha var değil mi? Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izni ile rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz, Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğinizi daim etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.

"BU BADİREYİ DE AŞACAĞIZ"

Yıldırım ülkede yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve bir çok badirede olduğu gibi bu badirenin de birlikte aşılacağını ifade ederek, "15 Temmuz ikinci istiklal mücadelemizin adıdır. O gece bu ülkenin başbakanı bu ülkenin Cumhurbaşkanını öldürmeye kalkıştılar. Milletin bayrağını indirmeye, ezanlarını dindirmeye çalıştılar. Sivas'ın yiğidoları, 84 milyon bu alçak kalkışmaya, FETÖ'nün teröristlerine karşı amansız bir mücadele verdik ve bugün elhamdülillah anlımız ak, başımız dik olarak daima yürüyeceğiz, yeni hedeflere doğru yürüyeceğiz, Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümüne emin adımlarla ilerliyoruz. Daha güçlü olacağız, daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yaşadığımız sıkıntıların farkındayız. Bugüne kadar birçok badireyi aşa aşa geldik. Bunu da inşallah asacağız" şeklinde konuştu.

Yıldırım bayramlaşma programının ardından esnaf ziyaretlerinde bulunarak Sivas'tan ayrıldı.

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