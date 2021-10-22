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AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım'a 'Bir post, bir dost yeter bana' yazılı hediye

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İl Danışma Toplantısı'na katılmak için geldiği Sivas'ta çeşitli ziyaretler yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile görüşen Yıldırım'a ismi yazılı bir Sivasspor forması, Sivas bıçağı ve üzerinde 'Bir post, bir dost yeter bana' yazılı tiftik keçisi postu takdim edildi.

DHA22 Ekim 2021 Cuma 17:26 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 17:26
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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak üzere hava yolu ile Sivas'a geldi. Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşılanan Yıldırım, ilk olarak restorasyon çalışmaları biten Selçuklular dönemine ait Gök Medrese'yi ziyaret etti. Yıldırım, burada Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan medrese ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra Sivas Ulu Cami'de cuma namazını kılan Yıldırım, valiliği ziyaret etti. Vali Salih Ayhan tarafından karşılanan Yıldırım, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, kendisine Sivas bıçağı hediye edildi.

Daha sonra belediyeyi ziyaret eden Binali Yıldırım, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile görüştü. Yıldırım'a ismi yazılı bir Sivasspor forması, Sivas bıçağı ve üzerinde 'Bir post, bir dost yeter bana' yazılı tiftik keçisi postu takdim edildi. Yıldırım, buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne geçip kendi adını taşıyan öğrenci yurdunu ziyaret etti.

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