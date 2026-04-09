AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Gazze'de Al Jazeera muhabiri Vişah'ın öldürülmesine tepki

Acar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda Al Jazeera televizyonu muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın yaşamını yitirmesine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Al Jazeera muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın Gazze'de alçakça katledilmesinin derin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Katil İsrail, kirli emellerine ulaşamadığında dünyayı ateşe vermeye kalkan oyun bozan ukala bir serseri gibi davranmakta; her türlü insani değerden sıyrılmış, gözü dönmüş bir canilikle masum sivillere ve basın mensuplarına saldırmaktadır. Artık sözün bittiği yerdeyiz; tekdir ile uslanmayan bu barbarlığın sonunun getirilmesi, küresel barış ve insanlık onuru için kaçınılmaz bir zorunluluktur. İnanıyoruz ki 'Daha Adil Bir Dünya Mümkündür' ve Türkiye, bu evrensel adalet için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir."