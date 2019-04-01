AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Belgeli usulsüzlükler tespit edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları;

Biraz bizim lehimize dönmeye başladığını görmeye başladık. Sistemimize güvendiğimiz için geceli gündüzlü çalışmalara başladık. İstanbul İl Teşkilatı hazır bir biçimde bu işleri yürütüyor.

Gerçekten bugüne kadar şahit olmadığımız usulsüzlüklere rastladığımızı belirtmek istiyorum. Usulsüzlüklere rastladık, geçersiz oy oranı çok yüksek. Belgeli usulsüzlükler tespit ettik. 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır.