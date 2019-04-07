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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'daki oy farkı 15 bin 987'ye indi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, geçersiz oy sayımının yüzde 70'inin bittiğini, AK Parti lehine 4 bin 334 oy kaydedildiğini belirterek, 'Sonuç, bunun adı şaibedir ama şöyle de diyebiliriz. Organize bir usulsüzlük ve bir suistimal var. Bunlar, hata ötesi şeylerdir. Nereye elimizi atsak gerçekten elimizde kalıyor. Araştırdıkça çok vahim tablo ve verilere ulaşıyoruz.' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aradaki farkın ise 15 bin 987'ye indiğini belirtti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kayıtlarına dayanarak sonuç değerlendirmesi yaptıklarında, seçimde maddi hataların ötesinde organize bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sayın İmamoğlu "Tüm oylar sayılsa bile fark 18-20 bin olur" demişti. Oysa geçersiz oyların %70'i, tüm oyların ise henüz sadece %5'i sayılmasına rağmen fark 15.987'ye indi. Daha oyların %95'i arkada duruyor...

İtiraz süreçlerinin yasal olduğunu anlatan Yavuz, "Bütün partiler olarak hem maddi hataların giderilmesine ilişkin yolları denetleme şansımız var hem geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazlarımız hem tüm oyları hem de olağanüstü itiraz yöntemleri var. Yasamız kapsamı belirlemiş. Çok net bir şekilde bu süreci ortaya koymuş. Sadece bu seçimde değil, bütün seçimlerde bütün partiler bu yolları çok rahat bir şekilde kullanmış. Bu işler için yargıya gidiyoruz." diye konuştu.

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