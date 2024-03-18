AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Balıkesir'de iftar programına katıldı

Kentte bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Yazıcı, insanların hukukunu korumak, hayat standardını yükseltmek ve önündeki sosyoekonomik engelleri kaldırmak için bir araya gelen kadrolar olduklarını söyledi.

Partilerinin en büyük gücünün teşkilatları olduğunu kaydeden Yazıcı, "Seçim evrelerinde adaylık için teşebbüste bulunan kardeşlerimizin tamamı birbirinin rakibi değil, bayrak yarışı için ortaya çıkan kardeşlerimizdir. Rekabet siyasi partiler arasında yapılır. Parti içinde rekabet olmaz. Bayrak yarışı var. Türkiye'ye kazandırdığımız şu 21 yılda aklınıza ne gelirse, o alanda ulaştırmada, bayındırlıkta, sağlıkta, eğitimde, savunma sanayi alanında, sosyal politikalarda Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde yükselttiği çıta, sergilediği duruşun arkasında aziz milletimiz var, siz varsınız. Bunun için her birinizin bu kazanımlarda katkısı olduğunu asla unutmayın." diye konuştu.

Yazıcı, milletin hiçbir seçimde yanlışa sapmadığını fakat eleştirisini yaptığını dile getirerek, "Eleştiri bir haktır. Eleştiri hakkını kullanır. Eksiğini gediğini söyler ama abartmaz. Kimin o eksiklikleri gidereceğini, soruna kimin çare üreteceğini anlar, kavrar, muhasebesini yapar, oyunu ona göre kullanır." dedi.

Siyasetlerinin temelinde millet, icraatlarının merkezinde ise insan olduğunu vurgulayan Yazıcı, "İnsanı görmeyen, gözetmeyen, dikkate almayan, önemsemeyen, değer vermeyen hiçbir faaliyetin başarı şansı yoktur. Türkiye'yi her alanda değiştirdik, dönüştürdük. Kazanımlar gerçekleştirdik. Biz sadece Türkiye'deki hizmetimizi maddi alanda, görünür alanda gerçekleştirmedik. Biz Türkiye'nin demokrasi anlayışına engel unsurları da tasfiye ettik, devre dışı bıraktık. Demokrasiye güç verdik. Hak ve özgürlükleri koruyucu önlemler aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin altyapısını, kara, deniz ve hava ulaşımını ne kadar güçlü hale getirdiklerinin bilindiğine dikkati çeken Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz sadece Türkiye'nin ulaştırmada, sağlıkta, bayındırlıkta, sosyal politikalarda değil savunma sanayi alanında da imkanları çoğaltmak suretiyle arttırdık, belli bir düzeye getirdik. Türkiye, biz iktidara geldiğimizde savunma ihtiyaçları bakımından yüzde 80 dolayında dışa muhtaçtı. İHA'sıyla, SİHA'sıyla, Atak helikopteriyle, MİLGEM'iyle, TCG Anadolu gemisiyle ve en son semalarda uçan muharip uçak KAAN'la silahlı kuvvetlerimizin bağımlılığını yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdik. Bu kazanımlarımızla biz Fırat Kalkanı ve benzeri operasyonları gerçekleştirdik. Bu kadar kıymetli."

31 Mart yerel seçimlerinde sandığa gidileceğini söyleyen Yazıcı, şehirleri kim güzelleştirecekse, daha yaşanılabilir hale getirecekse onlara oy verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye düşmanları, özellikle Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini gücünün daha da artmasını istemeyen dış güçler, Türkiye'yi tökezletmek için hangi seçim olursa olsun bütün enstrümanlarını devreye sokup hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Hiç kimseye fırsat vermemeliyiz. En büyük güç, sizin gücünüzdür. 31 Mart günü Balıkesir'de, büyükşehirde Yücel Yılmaz kardeşim ve ilçelerde Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla birlikte yetkilendirmeliyiz. Bunun muhasebesini iyi yapmalıyız. Türkiye hepimizin, değerler hepimizindir."

Vatandaşın gücünün önemli olduğunu ve o gücün kullanılacak oyla ortaya çıkacağına dikkati çeken Yazıcı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sonuç doğurmayacak, hizmete dönmeyecek bir şekilde oy kullanmanın hiç kimseye faydası yok. Türkiye siyasi hayatında 130 dolayında parti var ama marka değeri en yüksek parti veyahut da tek parti AK Parti'dir. AK Parti'nin de marka değerini yükselten yaptığı icraatlardır, uygulamalardır. Size, 'Her şeyi hallettik. Hiçbir sorunumuz yok' demiyoruz. Hiçbirimiz de böyle bir iddia içinde değil. Hayat devam ediyor. Sorunlarımız var. Bunların üzerini örten bir tarzınız yok. Bugün bir hayat pahalılığı, enflasyon ve bundan en çok etkilenen emekli kesim var. Bunların hepsinin farkındayız. Bunların durumları hepsi günlük çalışma ajandamızın başında. İnşallah enflasyonu rayına oturtmak ve ondan etkilenen kesimleri de güçlendirmek suretiyle sizden aldığımız yetkiyle devam ettireceğiz."

AK Parti Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray'ın da bir konuşma yaptığı iftar programına, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve vatandaşlar da katıldı.