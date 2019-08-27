AK Partili Sarıeroğlu'nun acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası vefat etti AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu (70) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.