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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir tarafında dalgalandıracağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 'Maalesef Doğu Akdeniz'in neresi olduğunu bile bilmeyen bir bakış açısıyla yönetilmeye çalışılan bir parti görüyoruz karşımızda. Biz Türkiye'nin anlı şanlı bayrağını dünyanın dört bir tarafında dalgalandırmaya devam edeceğiz.' dedi.

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Karaaslan, Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen AK Parti Kavak İlçe Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her zaman sokağın sesine kulak verdiklerini, milletle kol kola girerek yollarına devem ettiklerini söyledi.
 
Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, huzurlu yarınlara ulaşması ve çocukların daha güzel bir gelecekte yaşaması için tek adresin AK Parti olduğunu ifade eden Karaaslan, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi geleceğe taşıyacağını belirtti.
 
Diğerlerinin yeni bakış açısının "Düşmanımın düşmanı dostumdur" olduğunu aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:
 
"O düşmanın kim olduğunun önemi yok. Ne kadar tehlikeli, 'Düşmana düşmanlık eden dostumdur' diyen sığ bir anlayış var. Oysa bizim ortak sevdamız Türkiye'miz, yurdumuz, vatanımız. Bugün maalesef Doğu Akdeniz'in neresi olduğunu bile bilmeyen bir bakış açısıyla yönetilmeye çalışılan bir parti görüyoruz karşımızda. Biz Türkiye'nin anlı şanlı bayrağını dünyanın dört bir tarafında dalgalandırmaya devam edeceğiz."
 
Karaaslan, AK Parti'nin kongre süreçlerinin başlayacağına işaret ederek bu süreçlerin partileri için heyecanlı ve geleneksel olduğunu dile getirdi.
 
Herkesle birlik ve beraberlik içinde yollarına devam edeceklerini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:
 
"Kuruluşumuzdan bugüne partimize değer vermiş, emek vermiş herkesle kol kola girerek geleceğe güçlü kadrolarla devam edeceğiz. Türkiye'nin kaderi ile AK Parti'nin kaderi birbirine eş değerdir. Öyle olmasaydı hiç bugün Recep Tayyip Erdoğan'a olan o karşı cenahtaki düşmanlık, aynı zamanda Türkiye'ye zarar vermeyi bekler miydi? Öyle olmasaydı terör örgütleriyle birtakım karanlık grupların Türkiye üzerindeki emelleriyle AK Parti'mize ve Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza karşı kurdukları hain planlar ortak olur muydu? Bu kadar birbirinden ayrı gruplar bir araya gelebilir miydi? İşte o yüzden Türkiye sevdasıyla bunların hepsine karşı ülkemize sahip çıkacağız."

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