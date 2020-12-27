AA 27 Aralık 2020 Pazar 23:22 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 23:42

Ünal, 24 TV'de yayınlanan "Arafta Sorular" programında, Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.

Programın "Mahir Ünal arafta mı?" şeklindeki sabit sorusuna Ünal, "Soruları olan herkes araftadır. Eğer kendi cevaplarınızı arıyorsanız, sorularınız var demektir. Sorularınız varsa, sorularınızın cevaplarını bulana kadar araftasınızdır. Ama bu, şu anlama gelmiyor; sorularınızın cevaplarını bulmanız, sorularınızın bittiği anlamına gelmiyor. Hani entelektüel diyorlar ya, entelektüel cevapları olan kişi değildir, entelektüel sağlam soruları olan kişidir." yanıtını verdi.

"AK Parti kurulduğundan beri üzerine inşa olunan bir kavram var; 'dava'. Mahir Ünal'ın davası nedir?" sorusu üzerine Ünal, şunları söyledi:

"Herkesin bir davası mutlaka vardır. Bizim davamız ne? Biz neyin mücadalesini veriyoruz? Aslında bizim davamızı belirleyen şey, kim olduğumuzla ilgili. Mahir Ünal olarak işin aidiyet noktasında, zihnim, düşüncem nereye ait diye baktığımda ben nebevi bir kültüre aitim. Çünkü ben öncelikle Müslüman'ım. Peygamberimin çizdiği istikamet ve Kur'an-ı Kerim'in bana gösterdiği yol var. Bunların hepsi kimliğimizin temellerini oluşturuyor. Kimliğimizin temelleri de amaçlarımızı, mücadelemizi, var oluş kavgamızı oluşturuyor. Bugün, baktığınızda üç şey ile karşılaşıyorsunuz. Aidiyet karşıtlığı ve milliyetsizleştirme, cinsiyetsizleştirme, dinsizleştirme. Bu üçünü kavgaların, şiddetin ve savaşın sebebi olarak görüyorlar."

- "AK PARTİ, TARİHİN İÇİNDEN AKIP GELEN BİR DUYGU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti, 2001'de kurulmuş bir parti değil. AK Parti, partilerden bir parti değil. AK Parti, tarihin içinden akıp gelen bir duygu, bir fikir, bir değer, bir inanç, bir dava. Bugün oluşmuş bir şey değil.

AK Parti, bir millet hareketi. AK Parti, milletimizin yüzde 40, yüzde 50 oyunu alabiliyorsa, bu aziz milletin kendi iddiasını, kendi davasını, kendi kavgasını, kendi inancını, kendi mücadelesini ve kendi misyonunu bugün siyasal olarak AK Parti'ye yüklemiş olmasından kaynaklanıyor. Yıllarca bu topraklarda siyaset kirli ve bulaşık bir şey olarak gösterildi. 'Siyasete bulaşma' dediler çünkü siyasete bulaşmak demek aslında iradenizi ortaya koymanız anlamına geliyor. Siz sandığa gidip bir irade ortaya koyuyorsunuz. 83 milyon insanın tek tek iradesi orada bir millet iradesine dönüşüyor. Siyaset kurumu sandıktan aldığı bu millet iradesini devlete yansıtıyor."

Ünal, burada temel sorunun "Devletle ilgili kararları kim verecek?" olduğunu ifade ederek, "Devletle ilgili kararları, millet iradesinin taşıyıcısı olan siyaset kurumu verecekse o zaman siyasetin itibarsızlaştırılması, siyasetin kirli ve bulaşık gösterilmesi birtakım seçkinlerin, kendini devletin sahibi zannedenlerin işine geliyor." dedi.

- "BUNUN SİYASET KARŞITLIĞIDIR"

Elönü'nün, "Bu mantığa bakarsak, muhalefet şu anda siyaset yapmıyor?" şeklindeki sorusu üzerine Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletin bütün kurumlarını, devleti, Anayasa'yı gayrimeşru ilan etmek, aslında darbeye zemin hazırlama faaliyetidir. Çünkü Anayasa'nın, devletin, kurumların meşru sayıldığı bir zeminde siyaset yapılır. Gayrimeşruluk iddiasının olduğu bir yerde siyaset yapamazsınız.

Siz, 15 Temmuz darbesine 'tiyatro' diyeceksiniz. 15 Temmuz'dan sonra yapılan referandumu, gayrimeşru ilan edeceksiniz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni gayrimeşru ilan edeceksiniz 'saray rejimi' diyeceksiniz. 'Sarayın polisi' diyerek emniyet güçlerini, 'sarayın yargısı' diyerek Türk yargısını, 'saray rejimi' diyerek bizatihi bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve Cumhurbaşkanı'nı gayrimeşru ilan edeceksiniz, sonra da siyaset yaptığınızı söyleyeceksiniz. Bunun adı siyaset değil. Bunun adı tam tersine, siyaset karşıtlığıdır. Milletin iradesi ile iktidara gelemeyeceğini anlayanların, antisiyaset yaparak, kurumların meşruiyetini sorgulayarak demokrasiyi müdahaleye açık hale getirme işi bugün yaptıkları tam olarak.

Bugün AK Parti'yi eleştiren CHP'nin geçmişteki eylemlerine baktığımda 367 kararı gibi bir saçmalık karşısında ne yapmış? Başörtüsü yasağında ne yapmış? Darbelerde ne yapmış? Baktığımda, gördüğüm bir şey var. Milletle kavga eden, milletle mücadele eden ve bugün de aynı alışkanlığını sürdüren vesayetçi bir akıl var."

- "MUHALEFET, BAŞKA BİR YERDEN KONUŞUYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Muhalefet milli değilse, iktidar ne yapacak? Kendi muhalefetini mi üretecek?" sorusu üzerine, şunları anlattı:

"Siz Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'dan kaynaklanan haklarınızı koruyorsunuz. Bakıyorsunuz muhalefet Yunan tezlerini savunuyor. Libya'da Hafter ile birlikte hareket ediyor. Üstelik Serrac Hükümeti BM tarafından tanınmış, meşru hükümet. BM'nin tanıdığı meşru hükümete 'cihadist' diyor, darbeci Hafter'in daha seküler olduğunu ifade edip, onu destekliyor. Suriye'de Esed'i destekliyor. YPG'ye, PYD'ye 'Türkiye'ye mi saldıracak?' diyor. Türkiye'nin hiçbir milli meselesinde, Türkiye'nin yanında durmuyor. Biden'ın iç siyasete dönük açıklamalarından medet umuyor. ABD'den demokrasi dileniyor. Ermenistan'a destek için giden 500 PKK'lı teröristi görmüyor, kalkıp uluslararası alanda 'Türkiye cihadistleri Azerbaycan'a götürmüştür.' diye açıklama yapıyor.

Geçmişe dönüp baktığınızda Suriye krizinde, MİT tırları operasyonu ile birlikte FETÖ ile beraber hareket edip 'Türkiye'nin Lahey'de yargılanmasına zemin hazırlayabilir miyim?' diye bakıyor. Tabii ki içeride muhalefet sonuna kadar yanlış gördüğü şeyleri eleştirecektir ama Türkiye'nin siyaset üstü meselelerinde kenetlenmesi gereken muhalefet, başka bir yerden konuşuyor. Bu tabii zaman içinde milli güvenlik sorununa dönüşüyor."

- "BEN BUNLARIN (VATANDAŞ) HAKLARINI TWİTTER'IN İNSAFINA MI BIRAKACAĞIM?"

Tanıtım ve Medya Başkanı olarak özellikle Twitter'da daha etkin olması gerektiği yönünde yorumların geldiğini anlatan Ünal, "Ben açıkça şunu söylüyorum. Ben, Tanıtım ve Medya Başkanı olarak Facebook ya da Twitter'ın müşteri temsilcisi değilim. Dolayısıyla benim Twitter'a ya da Facebook'a kullanıcı bulmak gibi bir görevim yok. Ben Twitter'a ve Facebook'a diyorum ki 'Gel benimle hukuki, mali muhataplık oluştur.' Sosyal medya yasasını çıkardır. Dedik ki 'Bizimle hukuki, mali muhataplık oluşturun.' YouTube bunu kabul etti, temsilci açıyor ama Twitter temsilcilik açmıyor. Benim vatandaşlarım aynı zamanda Twitter'ın kullanıcıları. Twitter'ın kullanıcısı olan vatandaşlarımın haklarını kim koruyacak? Ben bunların haklarını Twitter'ın insafına mı bırakacağım?" değerlendirmesinde bulundu.

Birilerine siber veya dijital vatandaş bulmak durumunda olmadıklarını, kullanıcı durumundaki vatandaşların haklarını korumak için mücadele ettiklerini belirten Ünal, bilişim suçlarına bakan mahkemelerin bununla sonuna kadar mücedele ettiğini, dolayısıyla gelecek müzakere sürecinin işin nereye gideceğini göstereceğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere ilişkin şimdiye kadar 17 dava açtığını anlatan Ünal, akla hayale gelmeyecek hakaretlerin yer aldığını, mahkemelerin yükünü artırmamak adına bunlarla ilgili yasal süreç başlatmadığını aktardı.

Açtığı 17 davanın hiçbirinin sonuçlanmadığını, hatta birinde siyasetçilerin konumlarından dolayı bu tür şeyleri eleştiri olarak kabul etmesi gerektiğinin belirtildiğini ifade eden Ünal, hatta en ağır hakaretlere takipsizlik kararı verildiğini dile getirdi.

Geçmişte yazdığı bazı şiirlerin dergilerde yayınlandığını belirten Ünal, "Yazar olduğumu söyleyemem ama biraz Kahramanmaraşlı olmaktan, havasından, suyundan kaynaklanan birkaç şiir, yazı yazmışlığımız var." dedi.

Kahramanmaraş'ın, şiirin ve edebiyatın başkenti olmayı hak eden bir şehir olduğunu dile getiren Ünal, şunları kaydetti:



"Bu sizi etkiliyor haliyle. Ben 14 yaşıma kadar Kahramanmaraş'taydım, sonra eğitimime İstanbul'da devam ettim ama Kahramanmaraş'ı hiç unutmadım. Çünkü ben şuna inanıyorum, insan rüyalarını doğduğu şehirde görür. O yüzden insanın doğduğu şehre bir bağı vardır. 2011'de milletvekili oldum. Kahramanmaraş'ı yeniden hayal etmek diye toplantılara başladık. O dönemde Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, 7 Güzel Adam dizisi çekildi. Dizi, şiiri, edebiyatı yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. Kahramanmaraş'ta muhteşem bir edebiyat müzesi yaptık. Elbistan'a Şehir Müzesi yaptık. Şehir Müzesi'nde amacımız, o şehirde çocukların şehirlerinin tarihine ilişkin bir hafızaları oluşsun."