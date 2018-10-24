AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Melih bey'e ne olduğunu sordum o da ben de okuyunca şaşırdım, ben AK Parti'liyim' dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ankara radyo kanalları ortak yayınında yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi'nin 81 il ve yüzlerce ilçede yeni belediye başkanlarını tespit etmek için hummalı bir çalışma yürüttüğünü anlattı. Bunun için özel bir çalışma yaptıklarını ifade eden Özhaseki, bu çalışmada eski büyükşehir belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 12 başkan yardımcısının kendisine katkı verdiğini aktardı.

Belediye başkan adaylarını seçerken anketlere baktıklarını belirten Özhaseki, ellerinde 5'inci anketin olduğunu söyledi. Mevcut belediye başkanlarını teşkilatlara da sorduklarını kaydeden Özhaseki, milletvekilleri ile istişare ettiklerini, tebdili kıyafetle şehri gezerek "Başkandan, çalışmalarından memnun musunuz?" diye vatandaşa sorduklarını anlattı.

Özhaseki, "Halihazırdaki belediye başkanımızdan bir memnuniyet varsa başımızın tacı, o arkadaşla devam edeceğiz. Değilse, bir dakika burada bir sıkıntı var diyoruz, bir daha inceliyoruz, sıkıntıyı görüyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, vatandaşların birçok yerde değişim istediğini dile getirdi.

Bir belediye başkanının para, insan, mekan, algı yönetimini bilmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, bunların tamamını bilen kişinin başarılı bir belediye başkanı olacağını söyledi.

"Ay başı gibi müracatları almaya başlarız"

Seçim İşleri Başkanlığı'nın takvime ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü, henüz netleşmediğini bildirerek, "Ay başı gibi müracatları almaya başlarız. Elektronik ortam hazırladılar. Arkasından bütün şehirlerde temayül yoklamalarını yaparız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, bazı yerlerde halkta karşılığı olmayan, şartları yerine getirmeyen kişilerin başvuruda bulunması durumunda "O şehirde kim iyi belediye başkanı olur, kim liyakat sahibi" onu bulacaklarını söyledi.

Ankara'da insanların birkaç kilometrede ulaşabilecekleri bir stadyum yapılmasının mümkün olduğunu dile getiren Özhaseki, "Ankara'da birinci ihtiyaç bu olsa gerek. Bunu da gözardı etmemek lazım." ifadelerini kullandı.

"Yeni vizyonumuzu Cumhurbaşkanımız bir manifesto ile açıklayacak"

Hizmet belediyeciliği kavramının 1994 yılıyla birlikte başladığını vurgulayan Özhaseki, "Kalkınma yerelden başlar" sloganını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Gönül belediyeciliği" kavramına işaret eden Özhaseki, "Önümüzdeki dönemle ilgili yeni vizyonumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız bir manifesto ile açıklayacak. Belediye başkan adaylarımızı açıkladığımızda, bütün şehirlerde vatandaşa karşı belediye başkanlarımızın sözünü Sayın Cumhurbaşkanımız verecek. Arkadaşlarımız gidip şehirlerinde kendi anayasalarını ilan edecek." şeklinde konuştu.

"Birtakım alınganlıklar oluştu"

MHP ile Cumhur İttifakı konusunda çok istekli olarak iş başına geçtiklerini dile getiren Özhaseki, şunları söyledi:

"Hamdolsun başarılı da olduk. Nihayetinde bu ittifak, belli temeller üzerine oturmuştu. Müthiş bir siyasal mutabakat vardı. Vatandaş da çok sevdi ve devam ediyor. Yerel seçimlere gelince karşılıklı olarak biz bu mutabakatın devamından yanaydık, ittifakın sürdürebilmekten yanaydık. Ancak zamanında ittifakla ilgili yasalar yapılırken, arkadaşlarımız yerel ittifakın olmayacağı gibi bir kanaate varmışlar. Bu konuyla ilgili bir mutabakat olmamış ve kanun çıkmamış. Yasal alt yapısı hakikaten yok. 'Siz şurada aday koymayın, biz burada koymayalım' bu da partiler için bir zorluk. Bu zorlukları ara ara dile getirdiğimiz zaman birtakım belki de alınganlıklar oluştu. Ben, bu alınganlıkların çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Kimse kimseyi ne küçümsüyor ne hor görüyor ne de başka bir hesap içinde. Böyle şeyler ayıp şeyler."

AK Parti'nin her yerde aday göstereceğini belirten Özhaseki, belli yerlerde aday göstermemesi durumunda partisinin oylarının yüzde 5 düşeceğini söyledi.

Özhaseki, karşılıklı beyanatların bazen incitici olduğunu dile getirerek, bu nedenle iki üç gün önce yaşanılan sürecin başladığını aktardı.

Af ve and konusunda MHP ile aynı düşünmediklerini ifade eden Özhaseki, "Bunun yerel ittifak tarafında kaldırıp bütün ipleri koparma gibi veya ileriye doğru daha da işi olumsuzluğa götürecek şekilde algılanmasını arzu da etmem, hoş da bulmam." dedi.

"Melih beyi aradım, ne olduğunu sordum"

Melih Gökçek'in MHP'den Ankara'da belediye başkan adayı gösterileceğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Özhaseki, "Ben, Melih beyi aradım, ne olduğunu sordum. O da bana 'Yapılmış resmi bir teklif yok, ben de okuyunca şaşırdım ama ben AK Parti'liyim' dedi. Teşekkür ederiz dedik, kapattık. O yüzden çok abartılacak bir şey yok." diye cevap verdi.

Melih Gökçek'in Ankara için emeklerinin inkar edilemeyeceğinin altını çizen Özhaseki, "O kadar çok proje yaptı ki ben biliyorum. Melih Beyin daha çok siyasi polemik konusu olan sözlerinden dolayı birçok şey söylenebilir. Seversiniz, sevmezsiniz. Başlı başına bir ekoldür ama emeklerini inkar edemezsiniz, günahtır." yorumunu yaptı.

"Kadın adaylar, erkek adaylardan daha şanslı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın adaylara yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine, Erdoğan'ın bu konuda çok net talimatı olduğunu dile getirdi.

Kadın Kolları Başkanlığından bir milletvekilinin her hafta Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği toplantıya katıldığını bildiren Özhaseki, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'den "Her büyükşehirde, bir, iki, üç ilçe olabilir bir kadın aday getirin bize' diyerek talepte bulunduklarını aktardı.

Özhaseki, kadın belediye başkan adaylarını listelerde görmek istedilerini belirterek, "Pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadın adaylar, erkek adaylardan daha şanslı." ifadelerini kullandı.