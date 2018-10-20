AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: Suudi'ler kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıklamada mecbur kaldı
Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili konuşan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 'Türk yetililer bir takım delilere ulaşmıştı. Suudi yetkililer iş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklama yaptılar' dedi.
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: (Cemal Kaşıkçı’nın ölümü) Türk yetililer, savcılık ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturmada bir takım delilere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklama yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında.
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