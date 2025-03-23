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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur'dan 'Teşkilat ve Vefa İftar Programı'nda anlamlı mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Diyarbakır'da düzenlenen iftar programında, partinin güçlü Türkiye yolundaki duruşunu vurguladı. Uygur, teşkilatların millete hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gördüğünü belirtti.

AA23 Mart 2025 Pazar 20:50 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur'dan 'Teşkilat ve Vefa İftar Programı'nda anlamlı mesaj
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Uygur, Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat ve Vefa İftar Programı"na katıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programında konuşan Uygur, parti teşkilatıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır'da çok güzel bir tablo ve kalabalıkla karşı karşıya olduklarını ifade eden Uygur, "AK Parti'de siyaset yapmak, AK Parti'de yol yürümek, sıradan bir siyasi hareket değildir. AK Parti teşkilatları sıradan bir araya gelmiş insan topluluğu değil, AK Parti teşkilatları bir dava, bir fikir birliği etrafında toplanan merkezine, odak noktasına millete hizmeti alan, millete hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolunda yol yürüyen teşkilatlardır." diye konuştu.

Uygur, burada vefanın en güzel örneklerinden birini gördüklerini belirtti.

AK Parti İl Başkanı Ömer İler de iftar programına yoğun bir katılımın sağlanmasının kendilerine moral ve güç kattığını belirterek, "Katılımınız aynı zamanda teşkilatımıza olan bağlılığınızın ve desteğinizin de bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, eski milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

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