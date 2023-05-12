AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Oy pusulasının değişme şansı yok

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, partisinin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Seçimlerin önemine değinen Yavuz, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Partilerimizin varlığı demokrasimiz için çok önemli. Partiler varsa demokrasi varsa seçim var. Zaten seçimsiz demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Seçim varsa milli irade var, milletin sandığa gitmesi var ve hepimiz istiyoruz ki pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes kendi iradesini yani millet iradesi, milli irade sandığa kusursuz bir şekilde, eksiksiz bir şekilde hem de katılımın en yüksek olduğu şekliyle yansısın. Hepimizin temennisi bu."

14 Mayıs'taki seçimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından yapılacak ilk seçim olduğunun altını çizen Yavuz, şöyle devam etti:



"Bu hükümet sistemi durup dururken ortaya çıkmış bir sistem değil. Yıllara sarih izlediğimiz şekliyle parlamenter sistem aksadı. Krizler, kaoslar, kargaşalar üretti. Türkiye'yi yer yer çıkmaza soktu ve bunun üzerine TBMM'den geçmek suretiyle Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti.



Sahanın nabzına baktığımızda, anketlerin dilini okumaya çalıştığımızda ve olup bitene bir parça dikkatlice baktığımızda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın alacağı oy oranının bir önceki seçimlerden daha aşağı olmayacağını öngörüyorum. Yine AK Parti oylarının da 2018'i kastederek söylüyorum, bir öncekinden daha aşağı olmayacağını bize gösteriyor."

Yurt dışında oy verme işlemlerinin tamamlandığını, ancak gümrüklerde devam ettiğini hatırlatan Yavuz, bu oyların da yurt dışı oyların bulunduğu alana getirileceğini ve sayımın, Türkiye'deki sayımla aynı anda başlayacağını söyledi.

- "SONUÇ ALIM SİSTEMİ İLE SONUÇLAR ANLIK TAKİP EDİLECEK"



Yavuz, oylara ilişkin verilerin toplanması için Sonuç Alım Sistemi (SAS) adında bir sistem kurduklarını, her il ve ilçeden gelecek sonuç verilerinin buradan anlık olarak takip edileceğini bildirdi.

Seçim sonuçlarını ilk kendilerinin öğrenmek istediklerini ve bu kapsamda SAS'ı kurduklarını belirten Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, o gün seçimlerin sonucunu herkesten önce bilecek, biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte herkesten önce bileceğiz." dedi.

Seçimlere ilişkin hiçbir oyun zayi olmaması için bu sistemi kurduklarına vurgu yapan Yavuz, milli iradenin sandığa yansıması, hatasız ve kusursuz bir şekilde sandıktan çıkarak Yüksek Seçim Kuruluna bu şekilde ulaştırılması için bu adımı attıklarını ifade etti.

Yavuz, seçim anında yapılabilecek hatalara yönelik bilgilendirme de bulundu. Oy pusulalarında partilerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konumları gösteren Yavuz, seçmenlerinin mührü vurması gereken alanları belirterek, hangi durumlarda oyların geçersiz olacağına ilişkin bilgi verdi.

Bu arada cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin soru üzerine Yavuz, "Muharrem İnce Bey'in kararına etki eden en son saikin ne olduğunu bilmeden konuşuyorum ama olup biten ortada. Bu şekilde bir geri çekilmeyi hiçbirimiz arzu etmezdik, doğru bulmayız bunu. Ama bir şekilde pusula basıldı ve oy verildi yurt dışında, şimdi de bu pusulaya göre oy verilecek. Pusulanın değişme şansı yok." diye konuştu.