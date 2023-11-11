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  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan seçim mesajı: İttifak ruhu içinde hazırlıklar var
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan seçim mesajı: İttifak ruhu içinde hazırlıklar var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, '2024 seçimlerinde de ittifak ruhu içinde hazırlıklar var. Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileriyle bir araya geliyoruz, çalışmalar yapıyoruz.' dedi.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan seçim mesajı: İttifak ruhu içinde hazırlıklar var
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Yılmaz, Samsun'un Canik ilçesi Meşe Tesisleri'nde, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını değerlendiren Yılmaz, "İsrail ordusu acımasızca kadın, çocuk, yaşlı demeden öldürüyor. Hatta şu anda İsrail ordusunun elindeki esirlerin bir kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Bunun ne kadar trajedi olduğunu anlıyoruz. Bu hain saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden Gazzeli Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ım onlara sabır versin." diye konuştu.

Yılmaz, yerel seçim hazırlıklarını da tamamladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yüksel Seçim Kurulunun planlama olarak önümüze koyduğu, memurların istifa ve başvuru tarihi var. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 231, AK Parti tarafından da 810 olmak üzere 1041 belediyemiz Cumhur İttifakı tarafından yönetiliyor. 2024 seçimlerinde de ittifak ruhu içinde hazırlıklar var. Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileriyle bir araya geliyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sonuçlandıktan sonra çalışmanın sonucunu ertesi gün bütün ayrıntılarıyla bilgilendireceğiz."

  • 2024seçimi
  • ittifak
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz

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