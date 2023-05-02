AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Böyle bir ayrılığa asla fırsat vermeyiz

Esenyurt'ta Doğu ve Güneydoğu derneklerinin organize ettiği hemşehri buluşmasında konuşan Kurtulmuş, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı boyunca çok sayıda yollar, köprüler, üniversiteler, hızlı trenler, hastaneler, havaalanları yaptığını, ancak en büyük hizmetlerinin başında vesayet odaklarını sona erdirmiş olmasının geldiğini kaydetti.



Kurtulmuş, 14 Mayıs'a çok az bir zaman kaldığını belirterek, "14 Mayıs'ta sadece millet kimin cumhurbaşkanı olacağına, kimlerin milletvekili seçileceğine karar vermeyecek. 14 Mayıs'ta aslında Türkiye'nin seçimi, kimlerin seçileceğinden çok öte, çok daha üstte Türkiye'nin istikamet tayini seçimidir." diye konuştu.

CHP'nin gayrimilli bir anlayış içerisinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi, bundan sonra da iktidara getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinde milletin, kazanımlarıyla örtüşmeyen yedili masayı elinin tersiyle iterek, tekrar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidara getireceğini ifade ederek, "Çok önemli ödevlerimizden birisi, sadece Türkiye'de değil bölgede dostluğu, kardeşliği, insanlığı yeniden hakim kılmaktır. Her toprağıyla iftihar ettiğimiz bu ülkemiz, ne yazık ki bir asır evvel emperyalist planlar çerçevesinde 20 yıl içerisinde darmadağın edildi. 20 yılda 5,5 milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye düşürüldük." diye konuştu.



- "Böyle bir ayrılığa asla fırsat vermeyiz'

Emperyalistlerin etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden fitne ile bu coğrafyadaki birlik ve beraberliği parçaladıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bizim ağzımızdan hiç siyaset yaparken 'Falanca mezhepteniz.' sözünü duydunuz mu? Ama durduk yerde Türkiye'de birisi kalktı, 'Ben Alevi'yim.' dedi. Arkadan kalktı yine ortaklardan birisi, 'Ben Sünni'yim.' dedi. Bu bölgede 'Sünni'dir, Şii'dir, Alevi'dir.' diyerek insanların meşrepleri ve mezhepleriyle bölünmesine asla müsaade etmeyiz, böyle bir ayrılığa asla fırsat vermeyiz." şeklinde konuştu.

"Bizim kitabımızda insanları dillerine, renklerine, dinlerine, sosyal sınıflarına, zenginliklerine, fakirliklerine göre ayırt etmek yazmaz. Bizim kitabımızda insanları meşreplerine göre de tasnif etmek yazmaz." diyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Birilerinin elinde Türkiye, bir asır sonra yeniden mezhep, meşrep ve etnik çatışmaların asla merkezi olan bir ülke olmayacak. Her birimizin etnik kökeni farklı olabilir. Ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Hepimiz bu aziz milletin fertleriyiz. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız. Aynı bayrağın altında soluklanıyoruz. Aynı vatanın güzel rüzgarlarının altında aynı vatanın güzel nefesini alıyor, güzel havasıyla besleniyoruz. İşte onun için diyoruz ki 14 Mayıs seçimi tarihi bir seçimdir, asrın seçimidir, istikamet seçimidir. Yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinin üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı kurma dönemidir. 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında Allah'ın izniyle, sizlerin gayretiyle, milletin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan sandıklardan cumhurbaşkanı olarak inşallah çıkacaktır."

- Yapıcıoğlu: 'İnşallah barış, kardeşlik, hak, hukuk kazanacak'



Programa katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise Türkçe, Kürtçe ve Arapça yaptığı selamlamadan sonra şunları söyledi:

"Memleketlerimiz, şehirlerimiz, köylerimiz, konuştuğumuz dil farklı olabilir ama inşallah yürekler birdir, hedef birdir, vatan birdir. İnşallah aynı bayrağın altında hep birlikte kardeşçe yaşama azmimiz ve irademiz birdir ve inşallah bu irade ve azim yıkılmayacak. Bu birlikteliğimize, kardeşliğimize tahammül edemeyenler dün vardı, bugün vardır, yarın da var olmaya devam edeceklerdir. Ama Allah'ın izniyle, sahada gördüğümüz tablo şudur; onlar gittikçe küçülmeye devam edecektir. İnşallah barış, kardeşlik, hak, hukuk kazanacak. Hukuk tanımayanlar, haksızlık, ayrımcılık yapanlar, insanlarımızı birbirine karşı kışkırtmaya çalışanlar yavaş yavaş eriyecekler, tarihin çöplüğüne atılacaklar. 14 Mayıs bunun başlangıcı olsun inşallah."

