AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak daha uyanık olmalıyız

Kurtulmuş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bursa Şehir Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ancak Türkiye'nin ayakları üzerinde yeniden yükseldiği bir döneme şahitlik ettiklerini söyledi.

Gelecek dönemin büyük riskler taşıdığını ancak bu risklerin Türkiye'ye fırsatlar sunduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İçinden geçmekte olduğumuz bu süreçte, dünyada küresel ölçekte bir mücadelenin, bir rekabetin, hatta bir çatışma ortamının sürekli geliştiğini görüyoruz. Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in, Avrupa Birliği'nin ve diğer güçlerin sadece kendi oldukları yerde değil, dünyanın bütün bölgelerinde kendi menfaatlerini en iyi şekilde takip ettikleri, bunun için de ellerindeki bütün imkanları kullanarak hareket ettiklerine şahit oluyoruz. Örneğin vekalet savaşları adı altında son 15 yıldır bizim bölgemizde de gördüğümüz, yani büyük güçlerin ellerini ateşe sokmadan maşalarıyla, terör örgütleriyle bölgeleri yeniden dizayn etme çalışmalarına acı bir şekilde tanık oluyoruz, bunun en büyük bedelini ödemiş ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Bu güçlerin silah verdikleri, lojistik destek verdikleri, istihbarat desteği verdikleri, hatta kendi başkentlerinde siyasi destekler için olabildiğince imkan verdikleri terör gruplarının Türkiye'nin nasıl başına bela olduklarını yaşayarak görüyoruz."

- "GERİLİMİ BÜNYESİNDE TAŞIYAN TÜM COĞRAFYALARIN TAM MERKEZİ TÜRKİYE'DİR"

Vekalet savaşlarında paralı askerlerin, paralı şirketlerin savaştırıldığını belirten Kurtulmuş, "Bir taraftan vekalet savaşları bir taraftan ticaret savaşları bütün dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde bir ay devam eden savaş dolayısıyla petrol ve doğal gaz fiyatlarının nasıl yükseldiğini, nasıl Avrupa'yı kasıp kavurduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönem şimdiye kadar nasıl vekalet ve ticaret savaşları gibi savaşlara şahit olduysak, su savaşları, enerji savaşları, gıda savaşları ya da krizleri gibi ya da siber güvenlik alanındaki saldırılara ve krizlere kadar çok yeni meseleyi dünyanın gündemine getirecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin etrafındaki coğrafyadaki büyük karışıklıkları yakinen takip ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gerilimi bünyesinde taşıyan tüm coğrafyaların tam merkezi Türkiye'dir. Türkiye bu saydığım coğrafyada birinci derecede etkilenen ülke. Bizim bu coğrafyada güçlü büyük Türkiye olarak ayakta durmaktan başka şansımız, başka bir ihtimal yoktur. Zaten Malazgirt'ten bu yana bu topraklarda neredeyse bir tek günümüz şöyle rahat, huzur içinde geçmemiştir. Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak çok daha fazla uyanık, güçlü ve çok daha fazla bütünleşmiş, milli meselelerimizde ortak bir noktada hareket eder noktaya gelmemiz lazım. Kim olursak olalım, hangi alanda mücadele edersek edelim her birimiz aynı hedefe yöneleceğiz. Hepimiz oklarımızı aynı hedefe atacağız. Hepimizin ortak hedefi, Türkiye'yi yeniden güçlü, büyük Türkiye haline getirebilmektir, onun için mücadele etmektir. Bu alanı ortak bir milli mesele olarak kabul etmek zorundayız."

Kurtulmuş, Türkiye'nin son yıllarda ekonomiden teknolojiye birçok alanda önemli projelere imza attığını da sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın 8 bin 500 yıllık tarihe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bursa, Anadolu'nun bütün şehirlerinden aldığı göçlerle renkli çiçek bahçesi, Türkiye mozaiğidir. Şehrimizin daha ileriye gitmesi adına hep birlikte el ele çalışıyoruz. Ayrıca Bursa'ya bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkentliği çok yakıştı." dedi.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, bazı AK Parti milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle oda başkanları katıldı.