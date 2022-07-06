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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Yüreğimizi dağladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı.' ifadelerini kullandı.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 22:51 - Güncelleme:
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı. Oysa ki, gecesini gündüzüne katarak binbir emekle insanları hayata bağlamaya çabalayan sağlık çalışanlarımızın gayretleri minnet ve şükranla karşılık bulmalıdır.

Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet bu açıdan topluma karşı yapılmış saldırıdır. Vefat eden hekimimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm tıp camiasına başsağlığı dilerim."

  • AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
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