AA 02 Eylül 2020 Çarşamba 12:16 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 12:27

Kurtulmuş, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah ambargosunu kaldırmaya yönelik aldığı kararın Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karar olduğunu belirten Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır. Kıbrıs adasındaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız ve bölgenin huzuru ve esenliği için uluslararası hukuktan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖMER ÇELİK: GÜNEY KIBRIS YÖNETİMİ ASLA KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARINI GASPEDEMEZ

Ömer Çelik twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gaspedemez." ifadelerini kullandı.

