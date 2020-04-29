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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Afrin'deki terör saldırısına tepki: Alçak terör örgütü PKK/YPG'yi kınıyoruz

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği kalleş saldırının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, 'Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınıyoruz' ifadelerini kullandı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 00:29 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 00:29
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Numan Kurtulmuş, paylaşımında, "Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınıyoruz. Mübarek ramazan ayında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu insanlık dışı suç, yapanların yanına kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi

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