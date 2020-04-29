AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Afrin'deki terör saldırısına tepki: Alçak terör örgütü PKK/YPG'yi kınıyoruz

29 Nisan 2020 Çarşamba 00:29 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 00:29

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınıyoruz.

Mübarek Ramazan ayında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bu insanlık dışı suç yapanların yanına kalmayacaktır. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 28, 2020

Numan Kurtulmuş, paylaşımında, "Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınıyoruz. Mübarek ramazan ayında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu insanlık dışı suç, yapanların yanına kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi