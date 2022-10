AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bu konu bugünün konusu değil. Başörütüsü konusundaki yasakların 10 yıllar boyunca devam ettiğini biliyoruz. Maalesef CHP zihniyeti tarafından... 28 Şubat'ı 12 Eylül sürecini nasıl yüzlerce üniversite öğrencisinin kapılardan gönderildiğini. Eşim doçentti, üniversite kapısından atıldı. Türkiye2nin o zaman "ülkenin sahibi biziz" zihniyet başörütüsü konusunda despotizmini sallandırdı durdu. CHP gerçekten Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme konusunda samimiyse, önce CHP'nin özür dileme borcu var.

Bu iyi bir adım ama sonuçta hazırlanan yasanın metnine baktığınız, ileride olabilecek durumlar karşısında bir yasakçı... Şimdiye kadar pratikte çözülmüş olan böyleye yasağı delebilecek ifadeler var. Çünkü metinlerinde problem var. Bu anayasa teklifi geldikten sonra parlamentodaki partilerin ne tavırda olacağını göreceğiz.

Bu küresel bir sorun. Pandeminin başlangıcında çok büyük bir ekonomik bunalımın içerisine girildi. Artık bütün ülkelerin kapısına dayanılmış oldu. Bütün bunlara baktığınız zaman ekonomiyi tek rakamla değerlendirilmeyeceğini görmüş oluyoruz.



Türkiye burada pandeminin başından beri büyümede gaza basmayı tercih etti. Üretimini, ihracatını artırdı. 2022 yılında bütün dünya küçülürken Türkiye'de büyüme gerçekleşti. Üretim girdilerinin aşırı pahalanmasıdır. Dünyada son 2-3 yıllık seyre baktığımız zaman değerli metallerin fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki, gıda fiyatlarındaki artış. Dün 1 liraya ürettiğiniz hammadde bugün 2-3 liraya çıktı.

* Başından itibaren hemen her hafta Bakanlar Kurulu'ndan sonra Cumhurbaşkanımız, vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak müjdeleri açıklamaya başladı. Yine bugün açıklanan esnafa düşük faizlerle kredi verilmesi. Vergilerden vazgeçtiğimiz alanlar var. Geçtiğimiz yıl vatandaşa yansıyan faturanın 4'te 3'ünü devlet ödedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Memur ve işçi emeklilerin aldıkları maaşlarda ciddi iyileştirmeler sağlanacak. Asgari ücrete gelecek zam enflasyonun üzerinde olması lazım ki vatandaş mağdur olmasın. Tersini düşünelim, fabrikaların kapandığını. Türkiye'de istihdam rakamları pandemi öncesindeki rakamlara geri döndü. Yeterli midir değil tabii ki. Türkiye'de enflasyonla mücadeleyi ana mücadelelerinden biri olarak görüyor. Büyüme sürdüğü oranda bu şüphesiz vatandaşların günlük hayatına etkisi olacaktır. Enflasyon ve döviz belli bir seviyeye geldiğinde... Her atılan adım gelmekte olan iyi sonuca daha da yaklaştıracak. Ekonomi tek bir rakam üzerinden konuşulamaz. Her dönümün ekonomik koşulları da farklı konuları öne almayı zorlar. Bu kadar büyük bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin her yıl asgari %5, %5,5 büyüme zorunluluğu vardır.

EYT DÜZENLEMESİ

Bakanlık çalışıyor. Bu yıl sonu itibariyle bir açıklama yapılır. Kabine'de bir karar verilir ve ilgili çalışma bakanımız bunu açıklar.